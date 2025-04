Gavi ilusiona al barcelonismo

Gavi vuelve a ser el que era. El joven centrocampista, de apenas 20 años, cuajó un gran partido en la semifinal de la Supercopa de ... España contra el Athletic y demostró que está listo para ser un jugador asiduo en el once de Hansi Flick. Tras pasar por una grave lesión de rodilla y una rehabilitación que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un año, el de Los Palacios vuelve a ser ese jugador cuya energía contagia al resto del equipo y que es capaz de ser un faro en los momentos de niebla que habitualmente acompañan al Barça.

«He tenido la suerte de meter el gol y dar la asistencia, pero al final lo que importa es que estamos en la final y tenemos que ganarla. Cada vez me quiero ir encontrando mejor, aunque al final estaba tieso, pero no es nada grave para el domingo», afirmó Gavi este miércoles tras la victoria de su equipo contra el Athletic. El joven jugador fue el gran protagonista azulgrana en un partido en el que de partida no fijaba gran parte de los focos. Los flashes apuntaban a Dani Olmo en la grada y a Lamine Yamal en el césped, pero fue Gavi el que abrió la lata con una llegada al área desde la segunda línea y el que regaló el segundo tanto para cerrar un día redondo.

Y eso que la jornada pintaba muy oscura cuando amaneció en Yeda, pero todo se enderezó con la cautelar del CSD para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Ese «impulso», como la calificó Flick, llegó a todos los jugadores y también a Gavi, el gran 'beneficiado' en el once por la ausencia de Dani Olmo. El menudo centrocampista ocupó el rol de mediapunta y desde ahí hizo gala de todas las cualidades físicas que le llevaron a ser un futbolista capital para su equipo y también para la selección española.

Gavi es un jugador que puede aportar mucho en la presión adelantada que siempre exige Flick a sus equipos y además un futbolista con capacidad para retroceder y ocupar la posición de Pedri, otro de los que más destacó en la faceta ofensiva. El '6' no solo apareció en los dos tantos, sino que fue clave jugando entre líneas para incomodar al Athletic y cayendo a recibir balones para generar superioridades.

Su desparpajo no solo gustó a Flick, sino que recordó a la exhibición que dio hace dos años contra el Real Madrid en la Supercopa. Ese día, con apenas 17 años, se presentó ante el planeta fútbol con un 1-3 ante el eterno rival en el que también contribuyó con gol y asistencia. La Supercopa se le da bien y de nuevo le sirvió para presentarse en sociedad, esta vez para dejar atrás de forma definitiva un calvario que ya toca a su fin. Gavi ha vuelto y está listo para convencer a Flick.