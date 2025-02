La Garrovilla y la falta de acierto dejan al Extremadura a medias

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 16 de enero 2024, 08:01 Comenta Compartir

El Extremadura no pudo comenzar este 2024 con una victoria en liga. El conjunto de Almendralejo quería prolongar la buena racha de resultados con la que acabó el año pasado, pero La Garrovilla pudo aguantar el ímpetu del cuadro de José María Cidoncha y sacar un punto de su visita al Francisco de la Hera.

El empate a cero no deja contentos al cien por cien a los almendralejenses, que tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos, pero el juego desplegado sí hace que el equipo siga confiando en el camino que lleva, ya que suma nueve jornadas consecutivas sin conocer la derrota y es líder destacado del grupo 4 de la Primera Extremeña.

El partido fue parejo, aunque los locales fueron los que tuvieron más ocasiones para llevarse los tres puntos. Eso sí, el choque dejó claro que al Extremadura se le ha atragantado jugar contra La Garrovilla esta temporada. Los de José María Cidoncha no han logrado ganar ninguno de los dos partidos, ambos acabaron en empate, y son de los pocos equipos que han tenido contra las cuerdas a los almendralejenses.

Pese al empate, José María Cidoncha acabó el partido siendo consciente de que su equipo había hecho un buen trabajo en el Francisco de la Hera y que solo la falta de acierto le privó de conseguir los tres puntos ante su público. «Lo hemos hecho todo para ganar el partido. Hemos generado muchas ocasiones, pero no ha habido acierto de cara al gol», admitió el entrenador.

El equipo no pudo brindarle a su público los tres puntos en este inicio de año, pero el desempeño de los jugadores sobre el terreno de juego fue el necesario para ganar. La puntería de cara a gol empañó un buen partido de los almendralejenses ante un rival, La Garrovilla, que demostró que no está en tercera posición por casualidad y que esta temporada quiere volver a luchar por el ascenso a Tercera. «Estoy contento con el trabajo de los chavales. Al final cuando no puedes ganar, pues mejor no perder. Lo único achacable a nuestro equipo es la falta de acierto. Tenemos que seguir mejorando cosas, creo que en el segundo tiempo sí que hemos estado un poco más precipitados en la toma de decisiones, pero es parte del camino», sentenció José María Cidoncha.

El Extremadura aparca la liga hasta el 28 de enero. Será en el feudo de la Ribereña, equipo que marcha penúltimo y que en la primera vuelta ya cayó derrotado en el Francisco de la Hera por 4-0.