Galtier orquesta una profunda limpieza en el PSG

«Hay que reducir la plantilla. No se puede tener a jugadores que casi nunca juegan en toda la temporada», aseguró Christophe Galtier el pasado martes en la rueda de prensa de presentación como nuevo técnico del Paris Saint-Germain. Dicho y hecho. La primera gran decisión del que fuera entrenador del Olympiqué de Marsella, Lille o Niza entre otros es hacer una limpieza en el vestuario de hasta once futbolistas con los que no cuenta para su nuevo proyecto en el Parque de los Príncipes.

Esa lista, que ya le ha entregado a la cúpula del PSG, estaría compuesta por Paredes, Diallo, Wijnaldum, Icardi, Kurzawa, Ander Herrera, Draxler, Kehrer, Danilo, Gueye y Dina-Ebimbe, futbolistas con los que Galtier no cuenta y cuyo rendimiento en las últimas temporadas, a tenor del técnico francés, ha estado por debajo de lo que se necesita para ser titulares en el nuevo proyecto. El técnico marsellés quiere un bloque con el que contar de forma habitual integrado por menos jugadores de los que disponía Mauricio Pochettino y considera que puede encontrar un obstáculo en estos futbolistas.

Siguiendo esa línea, el consejero deportivo Luis Campos, hombre fuerte en los despachos tras la salida del brasileño Leonardo, habría descartado ya a diez futbolistas para el 'stage' que realizará el PSG en Japón entre el 16 y el 25 de julio. Según 'L'Equipe', dicha lista la conforman Icardi, Kurzawa, Draxler, Ander Herrera, Wijnaldum, Dina-Ebimbe, Diallo, Sergio Rico, Rafinha y Gueye.

El principal escollo que se encontrará el PSG a la hora de iniciar esta operación salida será la de buscar acomodo a futbolistas que tienen salarios elevados. Es el caso de Wijnaldum, que percibe 916.000 euros brutos mensuales, Icardi (800.000), Paredes (750.000) o Ander Herrera (650.000). Todo ello se une a las exigencias de un club, el que preside Nasser Al-Khelaïfi, que no está dispuesto a 'regalar' jugadores y que, sin ir más lejos, se desmarcó pidiéndole 35 millones de euros al Manchester United cuando los diablos rojos mostraron interés en hacerse con los servicios de Leandro Paredes.

Neymar, fuera de la lista

Uno de los jugadores que no está en la lista y que parece que estará a las órdenes de Galtier será Neymar. «Es un jugador de talla mundial, ¿a qué entrenador no le gustaría tenerlo en su plantilla? Tengo una idea muy específica de lo que quiero de él», aseguró en su presentación el nuevo técnico del PSG en unas palabras que daban portazo a los rumores entorno a una hipotética salida del brasileño.