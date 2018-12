Galicia se impone en el doble duelo ante las selecciones extremeñas El combinado cadete cayó por la mínima (1-2) ante los gallegos; la Sub 18 fue derrotada 1-3 REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 28 diciembre 2018, 08:12

La selección extremeña cadete cayó derrotada por la mínima ante Galicia en su debut en el Campeonato de España. No fue un mal partido de los verdes, que supieron competir ante un rival bastante incisivo que llevó la batuta casi todo el encuentro. Desde el mismísimo pitido inicial, Galicia reclamó el balón y buscó profundidad por las bandas, topándose siempre con una ordenada defensa extremeña. La única grieta que encontraron los gallegos para perforar la portería rival llegó en una acción de infortunio para el meta Marcos, quien en el minuto 18 no acertó a atajar un disparo por bajo que se le acabó escurriendo entre los guantes, significando el 0-1. La selección extremeña, que no perdió el orden, lo intentó con varias escapadas de Samu Expósito, aunque ninguna fructificó. Más peligro tuvieron las opciones del conjunto gallego, que rozó el segundo tanto en varias ocasiones.

El dominio gallego se dispersó en un segundo tiempo jugado más de igual a igual. Alcanzado el minuto 55, un penalti de Juanjo sobre un delantero gallego fue aprovechado por Damián Rodríguez para poner el 0-2. Una mano permitió a los verdes recortar distancias por medio de Javi Tapia, que no falló desde el punto fatídico. Llegaron los mejores minutos extremeños, con buenas ocasiones para la igualada en botas de Dacosta y Samuel, si bien ninguna de ellas logró superar la línea de gol.

Juveniles

Los juveniles de Domingo Terrón se estrenaron con derrota ante un difícil adversario que demostró mayor pegada. La selección gallega se hizo merecedora de los tres puntos no tanto por su dominio, sino por su facilidad para crear peligro y anotar en área rival. El 0-1 llegó en el primer cuarto de hora, en una gran jugada personal de Iker Losada por banda derecha que el jugador gallego culminó con un chut cruzado fuera del alcance de Moisés. En el minuto 22 el combinado blanquiazul puso tierra de por medio con el 0-2, que se apuntó Hugo Bueno al empalmar al vuelo y pegado a la cepa un centro desde la derecha. En el segundo tiempo el partido ganó en interés gracias a un golazo de Alberto en el 57 que permitió recortar distancias. El delantero recibió un balón en la frontal del área y chutó colocado levantando aplausos de toda la grada. Pero Extremadura no aprovechó el tirón del gol y el golpe letal del 1-3 lo firmó Lautaro de León.