Futbolistas y entrenadores ante el micrófono: ¿es necesario repetir las mismas obviedades?

En la rueda de prensa previa al partido de Champions frente al Shakhtar, Ancelotti ha dicho muy serio que van a desarrollar una estrategia «para intentar ganar» y que ganar es muy importante. Claro. Hace unos días escuché también a Lopetegui, en la previa al partido de su equipo contra el Lille: «Mañana no vamos a hacer nada diferente, solo tratar de atacar bien cuando tengamos la pelota y defender bien cuando no la tengamos». ¿Se puede hacer otra cosa? Evidentemente, cuando tienes la pelota, atacas; cuando no la tienes, te toca defender.

El fútbol es el reino de las obviedades. Si en el campo aún cabe sorprenderse con una jugada inverosímil, las declaraciones de los protagonistas se mantienen invariablemente en el terreno de lo previsible. Por ejemplo, el entrenador siempre magnifica al rival. Si pierde, no se le podrá achacar haberlo minimizado; si gana, su gesta parecerá aún mayor: «El Lille es un equipo muy fuerte, con un entrenador muy bueno, muchísimos jugadores muy buenos, una plantilla muy fuerte…». No es que Lopetegui no estuviera sembrado ese día, sino que cualquier rueda de prensa, antes y después de un partido, se reduce a un cúmulo de tópicos y lugares comunes. También Ancelotti exalta al entrenador del Shakhtar y le augura éxito porque «tiene las ideas claras». Les pasa lo mismo a los jugadores. Antes de cualquier encuentro dirán que «son tres puntos muy importantes» y después del mismo que «hay que pensar ya en el siguiente partido».

El aficionado se desespera y el que no es futbolero toma esas declaraciones como síntoma de la banalidad que gira en torno a este deporte. Sin embargo, no es difícil empatizar con los protagonistas. En primer lugar, están ahí los unos para jugar y los otros para hacer que los primeros jueguen lo mejor posible. Lo de hablar es exigencia mediática que el 99% de ellos obviaría si pudiera. Picasso odiaba las entrevistas tal vez porque era consciente de que no podía mostrarse tan genial como en sus cuadros.

Hay una segunda razón, creo, para las trivialidades futboleras: se condena a todo aquel que se salga del tiesto. Hace décadas que hay que andar con pies de plomo a la hora de expresarse si uno no quiere ser acusado de faltar al respeto a tal o cual grupo o de haber puesto en duda no sé qué principio intocable. Como escribió la psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros hace 25 años, lo «políticamente correcto» es la Inquisición de nuestros días. La consigna es clara: sigue la corriente gregaria y rehúye cualquier opinión comprometida. Atreverse a pensar y a expresar un juicio original acarrea problemas. Mejor reproducir el tópico que meterse en berenjenales.

En nuestra sociedad del espectáculo en que la imagen es tan relevante, el futbolista contrata a un agente de comunicación que le asesora e, incluso, le aconseja con quién y de qué le conviene hablar. Incluso los propios clubes tienen a sus trabajadores amordazados. El departamento de comunicación del club no solo actúa de filtro, sino que jugadores y entrenadores han de firmar contratos en los que se les obliga a abstenerse de cualquier declaración que pueda poner en riesgo la imagen de la empresa o le genere cualquier perjuicio. Hace unos meses quedé con Juanma Lillo, asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. La conversación fue fantástica, pero no hablamos ni un segundo de su equipo: «Me lo tienen prohibido».

Creo que existe una cuarta razón por la que los protagonistas del teatro futbolero prefieren morderse la lengua y salir al paso con cualquier banalidad. Una parte de los medios de comunicación necesitan crear polémicas para vender diarios y mantener la audiencia de los espectadores. El redactor puede sacar frases de contexto o buscar la noticia más amarillista. El grueso de jugadores y entrenadores están escarmentados. Lillo, como la mayoría, no suele dar entrevistas. Lástima: era una delicia escucharle.

Por otra parte, creo que cada vez más existe la tendencia a refugiarse en una comunicación dilatada y controlada como la que proporcionan las redes sociales. Ante un micrófono, el jugador tiene que improvisar su contestación. En casa, sin embargo, puede planear su estrategia de comunicación, asesorado, como digo, por especialistas.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, como sí me dijo Juanma Lillo en aquella charla, «a los jugadores no les ensañan a verbalizar lo que ven y lo que sienten», algo que, según el entrenador vasco, mejoraría su rendimiento porque les permitiría identificar ciertos problemas y frustraciones, aprendiendo a gestionarlos.

Desde luego, las declaraciones insulsas, incluso rayanas en la estupidez, no son cosa de nuestros días. Basta recordar a Boskov, entrenador del Real Madrid entre 1979 y 1982: «Ganar es mejor que empatar y empatar es mejor que perder». Un genio, el entrenador serbio. Tras el partido contra el Lille, Lopetegui dijo que «esto es la Champions» rememorando el metafísico enunciado de Boskov: «Fútbol es fútbol». Varios jugadores afirmaron después del encuentro que siempre viajan «para sumar puntos». Claro, no va a ir uno a perder.

En todo caso, me solivianta que les ataquen y les tilden de simples. Lo suyo es hablar en el campo. Lo otro constituye una enojosa servidumbre que han de pagar por ser ricos y famosos en medio de un circo que demanda que el espectáculo continúe entre partido y partido. Los periódicos tienen todos los días el mismo número de páginas.