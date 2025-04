Se prorroga el 100% de público en los estadios hasta el 30 de noviembre

R. c. Madrid Miércoles, 27 de octubre 2021, 18:07 Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidieron este miércoles prorrogar hasta el 30 de noviembre los aforos máximos en los estadios de fútbol hasta el 100% y hasta el 80% en los pabellones de baloncesto de la Liga ACB. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó, con el acuerdo de todos los miembros y una sola abstención, renovar el acuerdo de las medidas específicas frente a la covid adoptadas para las competiciones de LaLiga y la Liga ACB, así como de otros eventos deportivos.

De esta forma se prorroga el acuerdo mantenido por este mismo órgano a finales del mes de septiembre, basándose en el mantenimiento de unas cifras bajas de contagios en todo el país, pese a la ligera subida en algunos indicadores que se han experimentado en estos últimos días. Tal y como figura en el acuerdo, se ha prolongado un aforo máximo de hasta el 100% para eventos en recintos abiertos y un aforo máximo de hasta el 80% para eventos en recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente a la covid-19.

Los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas, así como público local y los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites del aforo máximo establecido. Se mantienen, también, el resto de medidas como el reforzamiento de la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla y el respeto a las indicaciones sanitarias. Así, no acudirán al evento deportivo las personas que presenten sintomatología compatible con coronavirus, así como aquellas que se encuentren en aislamiento o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de covid. Con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo. Del mismo modo, no se permitirá el consumo de tabaco y de productos relacionados, tanto en espacios interiores como exteriores.