El fútbol femenino cacereño pisa fuerte
El club espera que el partido de mañana en el Francisco de la Hera frente al Extremadura sea una fiesta en lo social Ilusión en el máximo representante de la ciudad por su ascenso a la recién creada Primera División B
J. CEPEDA CÁCERES. Sábado, 13 abril 2019, 08:45

Centinela de la línea sagrada, Tatiana Fernández siempre ha tenido la encomienda de evitar que el rival exclame la más deseada de las interjecciones en el mundo del fútbol: «¡Gol!». Si hay una voz autorizada dentro del CF Femenino Cáceres, esta es la de quien, hace ya 11 años, copó la primera ficha federativa de la entidad, por entonces como jugadora de fútbol siete. Desde entonces, la guardameta natural de Monroy ha vivido en primera persona el crecimiento estructural de un club que en la actualidad cuenta con casi 90 fichas federativas en todas sus categorías y cuyo primer equipo ha logrado esta temporada ganarse su plaza en la Primera División B tras la reestructuración que tendrá lugar a partir de la próxima campaña.

«En la última década han existido varios amagos de crecimiento del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como regional, pero creo que está siendo en el último año cuando se está protagonizando un crecimiento meteórico. En cuanto al club, nuestro salto ha sido brutal, ya que el primer año logramos con dificultad las fichas justas para poder crear ese equipo de fútbol siete. Ahora somos la entidad femenina extremeña que más cantera tiene y para nosotras es todo un orgullo», explica la portera del equipo.

Mismas sensaciones tiene el entrenador, Ernesto Sánchez, quien lleva poniendo sus conocimientos futbolísticos al servicio del club desde hace ya siete años: «Hemos crecido mucho estructuralmente. Cuando yo llegué solo teníamos el primer equipo y no contábamos con categorías inferiores. Desde entonces hemos conseguido establecer un núcleo muy potente y ahora somos la cantera referente de Extremadura, con un mayor número de títulos temporada tras temporada», celebra con satisfacción.

El técnico del conjunto cacereño considera que la nueva categoría que se estrenará la próxima temporada, en la que el Femenino Cáceres ya tiene su plaza asegurada, supondrá un claro cambio de paradigma. Todo gracias a haber cumplido previamente el objetivo de quedar entre los cuatro primeros del grupo IV de Segunda: «Para nosotros era un año muy importante. Tras una buena planificación desde la pretemporada, hemos logrado el objetivo que nos planteamos después de echar muchas horas en la sombra. La Primera División B va a incrementar la profesionalidad del fútbol femenino, ya que solo habrá dos grupos formados por 16 equipos. Va a haber mucha más competitividad porque hay menos equipos y serán más duros. Todos los partidos serán igualados».

Sánchez va más allá y sostiene que la nueva categoría, que continuará siendo la antesala de la élite nacional, tendrá un mayor interés para aficionados y jugadoras: «Antes, cuando solo se clasificaba el primero, la temporada estaba acabada prácticamente en diciembre, al estar virtualmente salvados y sin posibilidad de llegar a equipos como Granada, Málaga, Betis o Sevilla en años anteriores. Se perdía la emoción. Ahora salvarse del descenso será mucho más complicado y la parte de arriba estará más disputada. Las chicas estarán más enganchadas durante más tiempo».

Por si fuese poco, en plena lucha por defender la tercera plaza en las dos últimas jornadas, las peloteras del Femenino Cáceres vivirán mañana domingo en Almendralejo una auténtica fiesta. Todo gracias a la campaña de promoción que el Extremadura, ya salvado, está realizando entre sus aficionados para intentar llenar el graderío del Francisco de la Hera (18.00 horas). «Es algo que nos motiva muchísimo. Ya tuvimos la experiencia de jugar en el Príncipe Felipe, que para las que desde pequeñitas hemos visto al Cacereño en su casa fue toda una experiencia, pero lo de Almendralejo será algo incomparable, al tratarse de un gran estadio. Espero que la cita se convierta en una gran fiesta del fútbol regional y que las gradas puedan llenarse lo máximo posible», confía Tatiana Fernández.

Para el entrenador, la cita de mañana en el feudo del Extremadura, que emulará a otros grandes clubes de la escena nacional, es todo un premio: «Se están viendo cada vez más iniciativas de este tipo y afortunadamente ya es algo que es menos noticia. Para nosotros, el hecho de que se junte mucha gente en un estadio que es de los mejores que hay en Extremadura es todo un premio después de haber conseguido el objetivo. Será un gran aliciente porque es algo que no se ha vivido en Extremadura, ya que incluso el Santa Teresa tampoco llevaba a un gran número de aficionados cuando estaba en Primera. Esperemos que esto se vaya afianzando y que cada vez haya más gente que venga a ver fútbol femenino», anima el preparador.

¿Qué futuro le aguarda al Femenino Cáceres? «No nos ponemos límites y creceremos conforme lo haga la cantera. A pesar de estar en Primera B, nuestra filosofía no va a ser tirar de fichajes extranjeros». A juicio de Sánchez, el fútbol femenino «es un deporte muy noble. No hay tanta maldad como en el masculino. Las jugadoras no se tiran y suelen ser más legales. Es un fútbol más lento, pero también hay que tener en cuenta el aspecto técnico porque se juega en espacios más reducidos, con buenos pases y controles. Si los aficionados se fijan en esas cosas, se engancharán y serán fieles seguidores», dice el míster. Un alegato al que también se une Tatiana: «Somos un equipo que engancha porque siempre lo dejamos todo en el verde. El que prueba, repite».

Otro motivo de celebración en el equipo verde llega gracias a la primera convocatoria oficial de la selección extremeña absoluta. Además de Ernesto Sánchez, que compartirá dupla técnica con Juan Carlos Antúnez, el club ha colocado a seis integrantes: Elsa, Marta, Selene, Yoly, Puerto y Sata. Una exquisita representación para un combinado que se medirá a Andalucía y Castilla-La Mancha el próximo día 17 de abril en Don Benito.