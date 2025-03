Por si el fútbol es cruel con el corazón

marco a. rodríguez Badajoz Martes, 8 de noviembre 2022 | Actualizado 09/11/2022 09:36h. Comenta Compartir

Si en ocasiones el fútbol puede suponer un riesgo para la salud del aficionado que está cómodamente sufriendo las desventuras de su equipo por televisión –incluso cerveza y aperitivo en mano–, más lógico será para quien se está dejando la vida sobre el terreno de juego. Sobre todo cuando tiene antecedentes que implican predisposición a un problema de corazón que pueden acabar en el fatal desenlace, la temida muerte súbita. La Comisión Médica de la Federación Extremeña de Fútbol que encabeza Juan Espino celebró este martes en su sede pacense una jornada de formación sobre salud cardiovascular del futbolista dirigida al personal de los clubes que contó con los especialistas en cardiología Antonio Chacón, Manuel Durán y Carlos Aranda, los tres del Hospital Universitario de Badajoz y el último de ellos convertido en héroe televisivo hace justo un mes cuando saltó al césped del Ramón de Carranza a la carrera para dirigirse a la grada y colaborar en la atención a un espectador que sufrió un paro en pleno Cádiz-Barcelona.

«Noooo. No he vuelto a saltar al campo (bromea). Algún amigo me ha gastado alguna broma preguntándome si estoy en el Bernabéu porque ha pasado algo. Afortunadamente el señor está bien. La familia se puso en contacto conmigo para agradecérmelo. Le dieron el alta e incluso ya le han hecho un homenaje en el estadio. Fue un final feliz», recuerda Carlos Antonio Aranda, responsable de la Unidad de Agudos del Hospital Universitario de Badajoz. «Les hemos explicado cómo podemos identificar los problemas cardiacos del deportista para que esa persona pueda hacer deporte con más seguridad. El deporte, en general, es beneficioso, nunca será causa de muerte súbita como tal, pero si una persona tiene un factor predisponente debemos identificarlo de alguna forma para que esas patologías se puedan detectar antes de que sean causa de un disgusto serio».

Una charla divulgativa que prosigue al éxito del primer taller sobre soporte vital básico y uso del desfibrilador realizado en septiembre en la FExF y cuyo anfitrión fue el cardiólogo Antonio Chacón Piñero, quien estima que hay muchos federados jóvenes sobre los que se deben poner medios o llevar a cabo reconocimientos que permitan adelantarse a una dolencia grave. «Lo que hacemos es explicar de qué se mueren los deportistas de elite, identificar las pistas que nos puedan ayudar para que no ocurra y en caso de que se salten los filtros y suceda un posible caso de muerte súbita saber lo que tenemos que hacer para que el paciente tenga las mayores posibilidades de sobrevivir». Chacón incide en lo determinante de llevar a cabo un cribado amplio, por ejemplo un formulario con un electrocardiograma, como primer paso hacia la práctica de un examen más exhaustivo a un grupo menor de futbolistas. Subraya además que el deporte rey es uno de los más peligrosos al ser considerado de alto riesgo por su intensidad, de ahí la necesidad de los cribados dada la cantidad de practicantes. De esta forma se podrían salvar muchas vidas, no solo la de paradigmas de las muertes súbitas en el balompié como Antonio Puerta en aquel Sevilla-Getafe de la 2007-08 o la de Christian 'Chucho' Benítez en 2013, precisamente en Catar con el Jaish SC del país asiático.

Los clubes

Valentín Yuste Rangel es coordinador de la Escuela Municipal de Deportes de Solana y trabaja también en la FMD pacense. Este martes prestó mucha atención a la charla de los facultativos porque considera que es un asunto muy importante. «Me parece muy muy interesante. Han hablado de temas que yo desconocía y es fascinante que se puedan salvar vidas con estas pruebas, con medios como el desfibrilador, la detección de las enfermedades a los deportistas, etc.». Jesús María Fernández Gutiérrez, vicepresidente del CD Puerta Palma, argumenta que tienen muchos niños en la escuela de fútbol «desde pequeñitos a los más mayores y de 18 años y estas charlas con la federación sobre los reconocimientos, el electrocardiograma, etc., nos vienen bien para estar informados, poder prevenir y que nosotros informemos a nuestros niños y niñas. Hice también el curso sobre desfibrilación y fue increíble».

Ninguno ha presenciado algún incidente cardiaco en pleno partido, como mucho algún soplo al corazón cogido a tiempo, y ambos coinciden en la importancia de la prevención y la difusión mediática que tienen estos temas. «El doctor nos avisó de que por suerte pasa un caso cada muchos pero su repercusión es máxima. También que la detección precoz es fundamental. Si hacemos pruebas y detectamos alguna enfermedad, se puede tratar o sirve de aviso para que ese deporte se haga de alguna manera o de otra, adaptarlo al deportista. Hacer cribados masivos aunque salga un porcentaje mínimo, porque a ese niño o niña los médicos le pueden aconsejar qué tipo de deporte puede practicar», añade Valentín. «Son fundamentales los cuestionarios familiares que los padres deben rellenar y enviar a la federación, es una buena forma de prevenir», apostilla Fernández.

Una jornada consistente en siete ponencias presentadas por Juan Espino con gran aceptación de público, en su mayoría coordinadores de los clubes y sus escuelas, directivos e incluso algún futbolista como Cristo, ahora en el Montijo. Todo sea por un fútbol más saludable.

