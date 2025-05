La FIFA ordena a Rusia jugar en campo neutral, sin público, himno ni bandera

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 27 de febrero 2022, 16:04 | Actualizado 21:33h. Comenta Compartir

El Comité Ejecutivo de la FIFA se ha reunido de manera urgente y extraordinaria este domingo y ha acordado, con el visto bueno de la UEFA y del Comité Olímpico Internacional (COI), que Rusia juegue hasta nueva orden sus partidos en campo neutral y a puerta cerrada, sin himno ni bandera, y únicamente bajo el escudo de su federación. La medida alcanzará a las eliminatorilas de repesca para el Mundial de Catar con presencia de la selección que dirige Valeri Karpin.

La decisión de la FIFA no se detiene ahí. En la misma reunión, el organismo que preside Gianni Infantino ha determinado advertir a Rusia de que su participación en el Mundial, aún en el caso de superar la repesca, no está garantizada si la Unión Europea y las altas instituciones internacionales deciden aumentar la presión y ampliar las sanciones como consecuencia de la invasión de Ucrania.

La FIFA ha reaccionado con una decisión salomónica horas después del boicot a Rusia anunciado en primer lugar por Polonia, su rival en el duelo de repesca del 24 de marzo, y respaldado después por Suecia y la República Checa, posibles adversarios en la final del 29 de ese mes ante los rusos en caso de que estos avancen ante los blanquirrojos. El problema es que, a día de hoy, las federaciones con sede en Varsovia, Estocolmo y Praga insisten en no jugar tampoco en un terreno neutral.

Francia fue todavía más allá este domingo al reclamar a la FIFA que elimine a Rusia del Mundial. «El mundo del deporte, y en particular del fútbol, no puede permanecer neutrales. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia», expresó Noël Le Graét, presidente de la federación gala, en declaraciones a 'Le Parisien'.

Un órdago a la grande que exigía una pronta respuesta de la FIFA, que ahora tiene la misión de convencer a los polacos, suecos y checos para que acepten jugar en las nueves condiciones contra los rusos, extremo complicado. Días atrás, la UEFA ya privó a este país de la sede de la final de la Champions League, que se celebrará en París en lugar de en San Petersburgo.

Se da la circunstancia de que Francia elevó el tono de las exigencias a Infantino, mandamás de la FIFA, horas después de que la República Checa se uniese a Polonia y Suecia e hiciera pública este domingo su negativa a enfrentarse a Rusia en la repesca para el Mundial de Catar 2022, independientemente del escenario del partido.

«El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del equipo técnico y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible», anunció el alto dirigente del fútbol checo en un comunicado.

La hora de actuar

El sábado, el presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza, anticipó que la selección de su país no jugaría la eliminatoria de repesca ante Rusia, una decisión que apoyaron internacionales como el delantero Robert Lewandowski y también la Federación Sueca. «¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar», apuntó.

Wojciech Szczesny, cancerbero de la Juventus y de la selección polaca, también se posicionó en contra de jugar contra Rusia. «Mi mujer nació en Ucrania, en las venas de mi hijo hay sangre ucraniana, parte de nuestra familia está todavía en Ucrania, muchos de mis empleados son ucranianos y todos son excelentes personas. Ver el sufrimiento en sus rostros y el miedo por su país me hace entender que no puedo quedarme quieto y fingir que no ha pasado nada», manifestó.

La FIFA tenía ante sí un problema muy serio y ya no podía mirar hacia otro lado, ni evitar pronunciarse. De momento, ni elimina en los despachos a Rusia de la Copa del Mundo ni acepta el boicot de sus posibles rivales en la repesca, obligados a jugar en campo neutral si no quieren quedar eliminados. Continuará.