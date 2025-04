El Flecha Negra busca su primera victoria en una final anticipada entre los dos colistas

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 6 de noviembre 2021, 08:56 Comenta Compartir

La División de Honor Juvenil llega a la décima jornada de competición y lo hace con los tres equipos extremeños en disposición de sumar, ya que se enfrentan a tres conjuntos de la segunda parte de la tabla. Pero por ese motivo, la importancia de los puntos dobla su trascendencia.

El equipo más necesitado es el Flecha Negra, que aún no conoce la victoria en lo que va de liga y que ve cómo la zona de permanencia se aleja cada vez más. Ahora mismo, la tiene a nueve puntos de distancia. Si no quiere despedirse de la categoría por la vía rápida, no puede permitirse el lujo de esperar una semana más para sumar el primer triunfo.

Y el partido de este sábado en el campo del Trival Valderas (16:00) tiene aroma de final, ya que se verán las caras los dos equipos que comparten el último puesto, ambos sin ganar.

A la misma hora juega el Badajoz, que recibe en casa al Alcorcón. Después de un inicio de liga más que aceptable, las cosas se han torcido para los blanquinegros. Suma cuatro jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas, por lo que los puestos de descenso acechan más que nunca. Solo la diferencia de goles le salva de no caer a la zona maldita.

Enfrente tendrá a un Alcorcón que solo suma dos puntos más y que también llega con dudas tras dos derrotas seguidas.

En un escenario muy diferente se mueve La Cruz Villanovense, que ya ha completado la mitad del trabajo en solo nueve jornadas. Suma seis victorias y 18 puntos, es decir, a medio camino de la permanencia virtual.

Pero los de Gus no se fían y saben que cada partido es una final. La siguiente, la que tendrán este domingo en el campo del Fuenlabrada (16:00), en el partido que cerrará la jornada.

Una nueva victoria de La Cruz podría auparle al cuarto puesto, pero tendrá que hacerlo en uno de los campos más inexpugnables de la categoría.