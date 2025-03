El Badajoz Femenino asciende a Tercera

REDACCIÓN Domingo, 10 de abril 2022, 16:51 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

El CD Badajoz ha conseguido el ascenso a la nueva categoría del fútbol femenino nacional, antesala al Reto Iberdrola: la Tercera División RFEF, en un año de reestructuración de las divisiones por parte de la Federación Española. Lo ha logrado tras garantizarse ser uno de los cuatro mejores terceros clasificados de los siete grupos de Primera Nacional, una condición que otorga billete para el ascenso, además de las dos primeras plazas.

Esta semana, la primera opción para las pacenses la tenían este jueves sin ni siquiera jugar. El equipo de Dani Sánchez Mata necesitaba un tropiezo del Cáceres Atlético en su partido aplazado, pero el filial verde ganó en Salamanca y aplazaba el salto blanquinegro a la nueva Tercera RFEF.

De esta manera, este fin de semana afrontaba la penúltima jornada del campeonato precisando un triunfo para no depender de nadie y no tener que mirar a otros campos para conseguir el objetivo. No fue posible y su visita este sábado al Málaga, destacado líder de la categoría, se saldó con empate a dos, que obligaba a seguir esperando.

De nuevo los ojos estaban puestos en el choque que disputaba el Cáceres Atlético este domingo, ya que una derrota era suficiente para certificar el ascenso del Badajoz Femenino. Sin embargo, era una opción muy remota, ya que se veían las caras contra La Cañada Atlético, colista y descendido, con solo seis puntos en su casillero.

El filial verde cumplió con su cometido alzándose con el triunfo (0-3), colocándose a dos puntos de la blanquinegras. Se da la circunstancia de que el conjunto cacereño podría completar el doblete de extremeños en la categoría de bronce e incluso arrebatarle la segunda plaza que ahora ostenta el Badajoz, en una última jornada en la que las pacenses se enfrentan al Santa Teresa B y el Cáceres Atlético al Málaga.