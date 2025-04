Los extremeños ponen nombre a sus escollos

J. C. / R. P. Y J. C. R. CÁCERES. Martes, 17 de mayo 2022, 08:23 Comenta Compartir

Mérida, Cacereño y Coria, los tres representantes extremeños que optan al ascenso a Primera RFEF, ya conocen sus emparejamientos para las semifinales de este próximo fin de semana en la provincia de Alicante. El conjunto de la capital autonómica se enfrentará al Palencia Cristo Atlético, el equipo verdiblanco al Teruel y la escuadra de la ciudad episcopal se las verá con uno de los anfitriones, La Nucía. Las sedes de dichos encuentros están aún por decidirse, a expensas de que la Federación Española de Fútbol ubique cada eliminatoria en función de las previsiones de aforo.

El Mérida evitaba al Hércules y se emparejaba, el sábado a las 21.30 horas, con el Palencia Cristo Atlético, el quinto del grupo I. Con Paco Puertas en la sede de Las Rozas y todo el vestuario de Juanma Barrero siguiendo el sorteo de este lunes en la sala VIP del estadio Romano, el rival no activó las alarmas. La consigna era evitar al Hércules y no ver con malos ojos a los rivales del grupo I y II. Y tocó el del I, que no pierde desde el 13 de marzo y consiguió su clasificación para el playoff en la última jornada tras empatarle a uno al campeón Pontevedra. El equipo dirigido por Rubén Gala llega al playoff con cinco victorias y cuatro empates en las últimas nueve jornadas de la fase regular.

«Ya los tenemos visto, sabemos sus características y ahora a empezar a trabajar», valoró Juanma Barrero minutos después del sorteo. «Me llama la atención su parte de arriba: chicos de calidad que tienen peligro. Tienen un buen potencial ofensivo. El vestuario nota ya que viene un partido especial y la gente está enchufada. A partir de ahí el aspecto emocional tendrá tanta importancia como la parte táctica», explicó.

A falta de conocer el escenario de su partido, lo que es prácticamente seguro es que el Mérida no disputará su eliminatoria de semifinales en el Rico Pérez de Alicante, estadio con mayor aforo y donde a buen seguro jugará el Hércules. El Mérida anunció anoche que el primer autobús que se flete será gratis para sus abonados.

Por su parte, el Cacereño se enfrentará el domingo a las 19.30 horas al cuarto clasificado del grupo III, el Teruel. La escuadra aragonesa no llega en su mejor momento tras haber conseguido una única victoria en sus últimos ocho partidos. El equipo entrenado por Víctor Bravo se caracteriza por protagonizar encuentros con pocos goles, con un total de 36 a favor y 37 en contra.

Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, sostiene que el Teruel es un equipo «fuerte, como no puede ser de otra manera. Todos los que hemos llegado al playoff somos los mejores de cada grupo, por lo que cualquier rival hubiese sido complicado». El directivo del Cacereño deja entrever que a un solo partido el peligro de su rival puede ser mayor. «El Teruel tiene una virtud importante en este tipo de partidos. Es un equipo sólido que pierde muy poco y rentabiliza muy bien los goles». No obstante, la máxima preocupación de Bordallo no está en el rival, sino de puertas para adentro: «El rival es fuerte, pero la mayor preocupación es recuperar a nuestra gente para poder ir a competir con las máximas garantías», dice sobre los jugadores tocados.

El Cacereño desechó finalmente este lunes la posibilidad de solicitar entradas de forma anticipada y sus aficionados, al igual que los del resto de equipos, podrán adquirirlas de forma 'online' a partir del jueves a las 12.00 horas en la plataforma 'tickets.rfef.es'.

Si hay un rival que no quería el Coria, es La Nucía. Primero, porque jugará en casa (o muy cerca de ella). Segundo, porque ha estado acariciando el ascenso directo hasta la última jornada. Lo hubiera conseguido si hubiese ganado en su último partido en casa al Intercity, pero no pudo pasar del empate sin goles. «Antes del sorteo, era el equipo que menos quería porque tiene gente que conoce la categoría, porque juega en casa y porque tiene un proyecto para subir. Los favoritos son ellos, pero nosotros acudiremos con toda la ilusión del mundo», reconoce Jesús Manibardo, director deportivo del Coria.

El club celeste, que vive horas de euforia tras el loco final del partido ante el Mensajero que le dio la clasificación para el playoff, ya se encuentra con las manos en la obra para preparar el viaje a tierras alicantinas. De momento, está a la espera de conocer qué estadio acogerá el encuentro el sábado a las 21.30. Si la demanda de entradas es baja, el propio campo de La Nucía (de poco más de 1.500 asientos) podría ser el escenario elegido. Y si la demanda es alta, la sede podría ser el campo del Alcoyano. Igualmente, para esta semifinal, no se espera tampoco un desplazamiento masivo de aficionados del Coria.

En cuanto a La Nucía, el buque insignia es su entrenador, Carlos Ferrando, que dirigió al Atlético de Madrid en la temporada 2004/2005.