Los extremeños buscan la primera victoria

La segunda jornada del Grupo 5 de la División de Honor Juvenil llega con tres citas importantes para los equipos extremeños, que intentarán sumar ... su primera victoria tras un estreno con sabor agridulce. El único que logró puntuar en la jornada inicial fue el Badajoz, que firmó un valioso empate en casa frente al Atlético de Madrid (0-0) tras mostrar solidez defensiva y carácter competitivo.

El conjunto blanquinegro quiere dar continuidad a esas buenas sensaciones este domingo en el campo de Las Rozas (14.30 horas). Los roceños también comenzaron con un punto en su casillero, tras lograr un notable empate en el feudo del Real Valladolid. El duelo se prevé equilibrado, con dos conjuntos que buscarán dar un paso adelante.

Un día antes, el sábado, La Cruz Villanovense serña el primero de los representantes extremeños en saltar al césped. Los serones visitan a las 16.00 horas el campo del Leganés con la obligación de mejorar la imagen ofrecida en su debut, en el que cayeron en casa por 0-2 ante la Unión Adarve en un partido muy gris. Tampoco tuvo un buen arranque el conjunto pepinero, que perdió frente al Sporting Hortaleza, por lo que ambos afrontan el choque con la necesidad de sumar y eludir los puestos bajos.

El Diocesano completa la participación extremeña en esta segunda fecha con su estreno en casa. El equipo cacereño recibe al Getafe el sábado a partir de las 17.00 horas y tratará de redimirse de la dolorosa derrota sufrida en Alcorcón ante el Trival Valderas (2-1). Los colegiales dejaron buenas fases de juego y llegaron a adelantarse en el marcador, pero la falta de intensidad defensiva acabó condenándolos en la recta final del choque.

El objetivo común de los tres conjuntos extremeños es claro: empezar a sumar para transitar lo menos posible por los puestos de descenso. Tras la primera jornada, solo el Badajoz se encuentra fuera de la zona peligrosa. Todos confían en que esta segunda cita marque el inicio de la reacción.