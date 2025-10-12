El extremeño Pedro Porro cuaja su mejor partido con la selección española

R. H. Badajoz Domingo, 12 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Las cosas no empezaron demasiado bien para Pedro Porro en el duelo de España ante Georgia disputado este sábado en el Martínez Valero de Elche. El lateral dombenitense vería la amarilla en el minuto 11 por derribar a Kvaratskhelia. Lejos de amilanarse, el jugador del Tottenham sacó su mejor versión y cuajó una actuación muy destacado para convertirse en uno de los protagonistas del choque.

Fue un auténtico puñal por la banda derecha, asociándose con Ferran Torres y surtiendo de balones con centros con mucho peligro en sus constantes subidas por el carril diestro. Algunos de esos servicios se envenenaron y obligaron a intervenir a Mamardashvili. Incluso estuvo a punto de estrenarse en la faceta realizadora con la Roja con un disparo espectacular en el minuto 53 que se estrelló en el palo y cuyo rechace no pudo aprovechar después Oyarzabal.

Además, fue el encargado de poner en juego las acciones a balón parado del combinado de Luis de la Fuente, que parece haber depositado en el zaguero extremeño su confianza para ocupar un puesto muy mermado por la ausencia de Dani Carvajal, que no entró en la lista por una lesión.

Pedro Porro apenas tuvo trabajo en lo concerniente a las labores defensivas, por lo que pudo prodigarse mucho más en ataque. Finalmente sería sustituido en el minuto 74 por Marcos Llorente. «El míster me conoce muy bien y yo trato de aprovechar la oportunidad. Muy feliz. Mi debut no fue bueno pero hay que seguir. Los que estamos aquí hemos hecho un gran trabajo. Falta mucho para la lista definitiva, solo pienso en el martes», comentó tras el choque.

