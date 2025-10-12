El extremeño Ángel Ortiz marca con la sub-21

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ángel Ortiz se estrenó como goleador con la selección española sub-21 en el amistoso disputado en el Pedro Escartín de Guadalajara ante Noruega. El combinado nacional se impuso a los nórdicos por 4-1 y el lateral almendralejense que milita en las filas del Betis contribuyó con el segundo tanto, culminando una acción individual de Sergio Rodelas, cuyo disparo repelió el meta rival y el rechace lo aprovechó el extremeño para poner el 2-0. Simo, Gonzalo y Carvalho fueron los autores de los otros tres tantos de España.