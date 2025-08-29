El extremeño Ángel Ortiz debuta en una lista de la selección española sub-21

R. H. Badajoz Viernes, 29 de agosto 2025, 18:06 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Paralelamente a la lista que dio en la mañana de este viernes Luis de la Fuente para los compromisos de la absoluta, con Pedro Porro entre los elegidos, David Gordo también comunicó la relación de jugadores que acudirán con la selección española sub-21. Y entre ellos se encuentra otro extremeño, el almendralejense Ángel Ortiz, que estrena convocatoria para disputar en esta ventana de septiembre ante Chipre, el viernes 5, en Soria, y ante el territorio de Kosovo, el martes 9, en Pristina, ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

El lateral extremeño se ha convertido en una de las grandes promesas de futuro del Betis y Manuel Pellegrini lo incluyó en sus planes de esta pretemporada, reclutándolo para la dinámica del primer equipo. Ángel Ortiz ha entrado en la lista de los tres encuentros ligueros disputados hasta la fecha por el conjunto verdiblanco, aunque no ha llegado a disputar ningún minuto.

Sí lo hizo el curso pasado, estrenándose en Primera División en el mes de enero, en un duelo frente al Mallorca, dando la asistencia a Bakambu, que marcó el tanto de la victoria. En total, el canterano de la entidad hispalense jugó cinco partidos en la máxima categoría, cuatro de ellos como titular, frente al Mallorca, Athletic de Bilbao, Celta de Vigo y Real Sociedad, además de salir unos minutos ante el Atlético de Madrid.

A tenor del gran rendimiento ofrecido y la progesión de una de las principales perlas de su cantera, el pasado mes de abril el Betis decidió blindarlo y renovarle el contrato hasta 2029.