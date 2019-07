La extremeña Guadalupe Porras, la primera árbitra asistente en la élite Guadalupe Porras Ayuso. :: @FedExFutbol La linier pacense tiene 31 años y lleva 16 temporadas en el arbitraje. «Estoy muy contenta, en una nube», destacó J. VARELA/REDACCIÓN MADRID/BADAJOZ. Miércoles, 3 julio 2019, 08:36

La extremeña Guadalupe Porras Ayuso ya es historia del fútbol español. Será la primera árbitra asistente en la máxima categoría. La extremeña debutará la próxima temporada inscribiendo su nombre en la competición. «Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo», afirma emocionada Guadalupe Porras (Badajoz, 1987).

«Hace poco más de un año, esto era impensable. Definitivamente, también en el arbitraje español, estamos demostrando que el cambio es imparable», se congratuló el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales.

La asistente pacense tiene 31 años y una amplia experiencia, ya que lleva arbitrando desde los 16. Guadalupe Porras será la primera mujer en estrenarse en la Liga y tomará el relevo de Marisa Villa Gutiérrez, actual responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que llegó a obtener la categoría en 2007, pero que no llegó a debutar por no superar las pruebas físicas.

«Todos soñamos con estar en Primera y después de mucho trabajo lo he logrado. Aún no me lo creo»

Tras militar una única temporada en Tercera División, Guadalupe Porras logró ascender a Segunda B, donde estuvo ocho campañas. Posteriormente estuvo dos años en Segunda División, hasta lograr ahora el soñado ascenso a Primera.

La colegiada extremeña, que es internacional desde 2014, fue una de las asistentes de la final de la Copa de la Reina disputada el pasado 11 de mayo entre la Real Sociedad -que se llevó el título- y el Atlético de Madrid, en el estadio de Los Cármenes de Granada. Hace dos temporadas se convirtió en la segunda mujer en la historia en asistir a un colegiado en la categoría de plata española, siendo la primera en hacerlo Judit Romano García, en 2014.

La Federación Española le daba la enhorabuena en su cuenta de Twitter con un vídeo en el que ella misma se presentaba y contaba la noticia: «Hola, me llamo Guadalupe Porras Ayuso, tengo 31 años, llevo 16 temporadas en el arbitraje y el año que viene estaré en Primera División». A partir de ahí se desbordaron las felicitaciones de personajes del mundo del fútbol y la política, entre ellos el presidente de la Junta de Extremadura: «Rompiendo techos de cristal. La asistente extremeña Guadalupe Porras se convertirá en la primera mujer de la historia en dirigir partidos en la máxima categoría del fútbol español. Enhorabuena», se podía leer en el timeline de Guillermo Fernández Vara.

Por otro lado, también se confirmó ayer el ascenso de la internacional de Primera División femenina del Colegio Tinerfeño Marta Huerta de Aza, que la próxima temporada dirigirá partidos de Segunda B y será la árbitra de más categoría en el fútbol español.

En Francia el próximo curso contarán con una árbitra principal en la Ligue 1. La francesa Stéphanie Frappart será la primera colegiada designada para la máxima categoría del fútbol galo, mientras que en Alemania, desde 2017 la árbitra Bibiana Steinhaus es habitual en los partidos de la Bundesliga.

Ascenso de Delfa Ramos

La otra buena noticia del día para el arbitraje extremeño la ha protagonizado el colegiado dombenitense Jesús Delfa Ramos, quien ha certificado su ascenso a Segunda División B. Delfa Ramos era hasta ahora uno de los árbitros más experimentados en el grupo XIV de Tercera División y, tras varios intentos consecutivos, finalmente ha logrado su objetivo de ascender a la categoría de bronce del fútbol español.