La extremeña Alba Merino cuelga las botas

Sábado, 28 de enero 2023, 08:37 Comenta Compartir

La jugadora extremeña Alba Merino se retira del fútbol a los 33 años tras casi dos décadas de carrera. Debutó en Primera con apenas 14 años en el Puebla, en el que permaneció cuatro años antes de fichar por el Atlético de Madrid y más tarde por el Levante. En la 2017/18 se incorporó al Santa Teresa, con el que descendió a la categoría de plata, aunque no abandonaría la élite al enrolarse en las filas del Abanca Deportivo, en el que militó durante cuatro campañas antes de anunciarse su regreso al Santa. No llegó a 'redebutar' al no salir a competir por problemas económicos de las rojiblancas.