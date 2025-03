El Extremadura se salva desde el punto de penalti

El Extremadura salvó su visita al colista gracias a un gol desde los once metros. El líder viajó a Segura de León para intentar olvidarse ... del empate ante La Estrella, pero regresó a Almendralejo con algo de dudas pese a ganar. La victoria por la mínima y desde el punto de penalti ante el Segureña es suficiente para que el cuadro de José María Cidoncha siga en lo más alto de la clasificación con siete puntos de ventaja sobre el segundo, pero el momento futbolístico que ahora atraviesa el equipo no es el mismo con el que encandiló a finales de 2023.

Los de Almendralejo encarrilaron el partido a la media hora de juego. Marco tomó la responsabilidad de lanzar el penalti y el joven futbolista no falló. El atacante está siendo uno de los jugadores más destacados del equipo de la capital de Tierra de Barros y lo volvió a demostrar para darle a su equipo los tres puntos desde los once metros.

A partir del gol el Extremadura quiso cerrar el partido pero no pudo. El resultado estaba abierto y eso fue lo que trasladó la emoción al terreno de juego hasta el último minuto. El entrenador del Extremadura, José María Cidoncha, admitió tras el choque que su equipo aguantó bien el resultado pese a no haber ampliado la ventaja en el electrónico. «Cuando no matas el partido al final el resultado sigue estando vivo y ellos han tenido una opción en un córner. En ese sentido creo que hemos estado consistentes y hemos tenido una buena lectura del partido para conseguir tres puntos muy importantes», destacó Cidoncha en Segura de León.

La victoria por la mínima no dejó mal sabor de boca en el técnico. Primero porque el Extremadura sigue en lo más alto de la tabla y con la misma ventaja sobre La Estrella; y segundo porque el trabajo de los futbolistas fue bueno durante los 90 minutos. «Estoy contento con la actitud de los chicos porque se ha trabajado muy bien el juego directo y la segunda jugada. Hemos estado sólidos y volvemos a dejar la portería a cero, que para nosotros es importante», sentenció.

Este próximo domingo el Extremadura se medirá al Zafra, de nuevo a domicilio, para intentar alargar esta racha de resultados que lo mantienen primero en el grupo 4 de Primera Extremeña.