FÚTBOL FEMENINO Extremadura remonta el vuelo con dos victorias Celebración de uno de los goles de la selección extremeña. Los combinados sub-15 y sub-17 logran sendos triunfos ante Castilla y León en el Campeonato de España REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 16 diciembre 2018, 20:51

Los combinados femeninos sub-17 y sub-15 se resarcieron ayer del aciago debut ante Galicia imponiéndose a las selecciones castellano-leonesas. Tres puntos para ambos conjuntos que les permiten afrontar la segunda fase con opciones. La victoria de la selección extremeña sub-15 (2-3) ante Castilla y León fue producto de la paciencia y la disciplina. Las de Oti Fuentes, que no comenzaron bien el encuentro al encajar un gol en los primeros minutos, supieron sobreponerse al golpe inicial y dieron la vuelta al partido con una estelar segunda mitad. La primera diana de la selección castellano-leonesa la firmó Andrea con un libre directo que superó por alto a Lucía Valiente. Extremadura no perdió intensidad y buscó el tanto del empate, que llegó en el 19 tras un barullo dentro del área que Carmen Acedo resolvió con un chut a las mallas. La gran reacción extremeña llegó al inicio del segundo tiempo, con un doblete de Sheila Cerrato que puso el 1-3 cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de juego. Las blanquirrojas pusieron el partido al rojo vivo con un tanto de Paula Sánchez en el 66, pero el marcador no volvió a moverse.

En un partido muy igualado, de mucha brega y pocas ocasiones, la selección extremeña sub-17 logró el triunfo al derrotar por 0-1 a Castilla y León. La victoria fue fruto de un gran esfuerzo por parte de las jugadoras extremeñas, muy firmes en retaguardia y esta vez sí, con esa pizca de puntería que faltó el día anterior. En el primer tiempo, ambas selecciones se enfrascaron en una lucha titánica en por el dominio del centro del campo que derivó en una ausencia casi total de ocasiones. Lidia destacó por parte extremeña, con buenas internadas por banda izquierda que no obtuvieron recompensa. En el minuto 39, un tanto de María Barquero tras resolver a la segunda un uno contra uno con la portera castellano-leonesa, dio una ventaja clave a Extremadura, que logró llegar al descanso con el 0-1.

Castilla y León rozó el empate al inicio del segundo periodo en una clara ocasión que Delia desbarató con un auténtico paradón. A partir de ahí, el choque entró en una fase de dominio alterno en el que ningún equipo se hizo merecedor del gol.