El CD Extremadura pujará por la plaza en Segunda RFEF

J. P. BADAJOZ Lunes, 15 de agosto 2022, 11:41 | Actualizado 21:58h. Comenta Compartir

La vacante del Extremadura UD sigue sin dueño y la puja va camino de entrar en el segundo plazo de la segunda fase. El nuevo club de Almendralejo tiene previsto mostrar su interés y depositar la cantidad fijada para ocupar la vacante el miércoles 17 de agosto. Este martes a las 23.59 horas finaliza el primer plazo sin que, de momento, ningún club haya manifestado su intención de hacerse con la plaza y depositar el 1.024.299,9 euros exigido. A partir del miércoles se abriría un nuevo periodo para presentar ofertas de 24 horas y un precio de 512.149,95 euros, que es la cantidad que el nuevo club de Almendralejo está dispuesto a desembolsar para salir en Segunda RFEF.

El CD Extremadura entiende que puede optar a la vacante con plenos derechos, ya que aunque es un club de nueva creación de la misma localidad del desaparecido por deudas parte con una identidad totalmente independiente y desvinculada del anterior. La RFEF ya ha transmitido al club almendralejense por escrito su negativa a otorgarle la plaza en ningún caso, aunque desde la entidad reiteran que defenderán sus derechos.

La Federación Española de Fútbol recoge en el artículo 122 de su Reglamento General que «cuando un club desaparezca o deje de competir sin liquidar las deudas antedichas, la obligación en el pago recaerá sobre el club de nueva creación que con independencia de su denominación, comparta al menos tres de las siguientes circunstancias con el club desaparecido o que haya dejado de competir». Entre esos condicionantes se contemplan con independencia de la denominación el uso del mismo estadio, el mismo domicilio social, que haya coincidencia de directivos, compartir la estructura de fútbol base, similitud en los colores de la equipación, utilizar un escudo parecido o cualquier indicio que lleve a la confusión. El CD Extremadura 1924 se considera legítimo para aspirar a la plaza al solo coincidir en una de esas premisas, que es la relativa al terreno de juego, puesto que jugará sus partidos en el Francisco de la Hera.

El nuevo club de Almendralejo está dando todos los pasos para cumplir con la normativa y poder aspirar a la vacante dejada por el Extremadura UD. Así, se presentó con una nueva imagen, un escudo totalmente diferente con un diseño más fresco y moderno, llegó a un acuerdo con el Torremejía para hacerese cargo de su cantera y su idea es renunciar a los colores azulgranas para no entrar en conflicto con la normativa federativa. El CD Extremadura quiere anunciar el proyecto en los próximos días con los nuevos colores en la indumentaria para dejar claro que no es una continuidad del club liquidado. Su filosofía es volver a los orígenes del fútbol en Almendralejo.

La subasta partió en una primera fase con un precio de salida de 2.048.599,8 euros, cantidad que se corresponde con la deuda del Extremadura UD. Ese plazo finalizó el 9 de agosto sin que ningún club presentara oferta. La segunda fase se abrió con un primer plazo hasta el 16 de agosto de 1.024.299,9 euros. Pasada esa fecha la puja se rebaja a 512.149,95 euros. La RFEF especifica que en igualdad de condiciones tendrían prioridad los clubes de la misma categoría en la temporada pasada que tuvieran mejor mérito deportivo de entre las que ocuparan plaza de descenso sin distinción de grupos al no haber competido el Extremadura UD en Segunda RFEF la temporada anterior. En ese punto los mejor colocados serían Mensajero, Águilas, Cerdanyola o L'Hospitalet que han mostrado interés sin hacerlo efectivo oficialmente ante la RFEF y el CD Extremadura 1924 no tendría nada que hacer si alguno de ellos cumple con los requisitos y depositara la cantidad exigida.

Pero la baza de la entidad de Almendralejo reside en que en la puja no hubiera ofertas de equipos de Segunda RFEF y se pasara al siguiente orden preferencial por el criterio de territorialidad sin que hubiera otro club extremeño interesado. Ahí, la RFEF indicia en el apartado 8 de la circular 9 que «si no hubiera ningún club interesado de esa misma categoría o no cumpliera los requisitos o no abonara la cantidad económica, la plaza se cubrirá con los clubes de inferior categoría pertenecientes a la misma federación territorial que, habiendo manifestado interés dentro del plazo fijado para ello y habiendo efectuado el ingreso de la cantidad correspondiente dentro del plazo, tuvieran mejor mérito deportivo de entre los que no lograron el acenso».

Temas

Fútbol