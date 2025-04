Extremadura, pionera en salvaguardar al fútbol

marco a. rodríguez Badajoz Sábado, 26 de noviembre 2022, 20:35 Comenta Compartir

En cualquier práctica deportiva seguir las normas básicas sanitarias y estar informado en aras a la máxima prevención es una magnífica costumbre. Y en el fútbol, dada su explosividad, más si cabe. En nuestra comunidad, la Federación Extremeña de Fútbol va un paso por delante y en marzo puso en marcha su Comisión Médica, cuya razón existencial era más que conveniente en la actualidad y cuyos frutos pueden ser palpables en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, con la propuesta que en breve elevará a la Junta Directiva federativa para que se apruebe la realización de electrocardiogramas a todos los futbolistas afiliados, al menos cada dos años. De momento, las altas esferas de la federación lo ven con buenos ojos y la intención es su puesta en marcha de cara a la próxima temporada. Ni que decir tiene la capacidad de ese gesto para derivar a un especialista en cardiología y así evitar una desgracia.

«A primeros de mes nos reuniremos con el presidente y vamos a recomendar reconocimientos médicos mínimo cada dos años en los que se haga un electro. Cuando aparezca alguno de los datos que previamente dará el cardiólogo de la comisión se le cita con un cardiólogo para que haga un estudio cardiológico completo. Esto no quiere decir que el caso sea algo patológico, puede que salga algún dato que no sea normal, pero conviene descartarlo como medida preventiva», avanza Juan Espino, presidente de la comisión, médico de profesión y exdirectivo de la RFEF. Espino añade que el uso del electro está muy extendido en el fútbol europeo, al menos con una cadencia de tres años y que aquí se quiere hacer cada dos, además de que no sería muy difícil ni caro pues los reconocimientos se efectúan en clínicas que ya poseen electrocardiógrafo. En caso de tratarse de algún pueblo o centro médico que no lo tenga se podría comprar ya que no cuestan mucho más de 1.000 euros.

Una comisión médica instaurada en virtud del plan estratégico 2020-2024 de la FExF que convierte a Extremadura en pionera, ya que no existe un organismo específico como tal en el resto de federaciones territoriales. Su misión, a grandes rasgos, es velar por la salud de todos los afiliados. En el resto de federaciones españolas dependientes de la RFEF existen las mutualidades de futbolistas, al igual que en nuestra región, y aunque son trabajos que están relacionados y no pueden desligarse del todo, se trata de un organismo que opera al margen con la función de asesorar al presidente Pedro Rocha y a la directiva sobre asuntos médicos o proponer medidas, como la mencionada de los electrocardiogramas, todo ello siempre con un ánimo divulgativo y que llegue con un mensaje claro y diáfano a los deportistas, clubes y demás implicados. «Lo que queremos es llegar a la gente con un lenguaje sencillo, porque los temas médicos son complicados de entender, para que los deportistas tengan mucha información de los cuidados que deben tener con su cuerpo y cómo deben actuar».

Con ese ánimo se han llevado a cabo ya varias charlas y talleres que han generado mucho interés desde los clubes. Temas claves de salud como el soporte mínimo vital, el uso de los desfibriladores en los terrenos de juego –Extremadura ya cuenta con ellos en las instalaciones federativas– o la muerte súbita y la salud cardiovascular, con cardiólogos del Hospital Universitario de Badajoz impartiendo ponencias hace un par de semanas.

Ampliar Prueba del electrocardiograma, una buena herramienta para prevenir riesgos del corazón y que se podría aprobar en el fútbol extremeño. EFE

Los próximos objetivos, como comenta el propio Espino, es una charla sobre las peculiaridades del fútbol femenino y otra sobre nutrición. Y allí donde no llegue la información presencial de los facultativos, se informará a través de artículos de reconocidos médicos que serán volcados en la página web federativa. En cartera también las recomendaciones a tener en cuenta para evitar lesiones de rodilla dada la proliferación de campos de césped artificial donde juegan y entrenan los equipos. Se ha experimentado un incremento de lesiones graves que acaban en costosas operaciones y atenciones en la mutualidad cuando en ocasiones se podrían haber evitado. Bastaba con haber elegido mejor las botas de fútbol.

«Organizar estos cursos puede llevar tiempo, porque tienes que conseguir a la gente que los imparte para que sea la más adecuada, que se preparen el tema, si están disponibles o si quieren... Y con la gente de fuera es más complicado», apunta Juan Espino, quien afirma tener ya comprometido al doctor Ramón Cugat, vinculado al FC Barcelona. Sabedor de que es importante la autoridad de la persona que hable, quiere traer además al doctor Pedro Guillén, conocido por sus intervenciones en el Real Madrid.

Ampliar El danés Daniel Agger, con la espalda totalmente tatuada. La FExF colgará un artículo en su web sobre los riesgos de esta práctica.. ABC

Tatuajes

La temática es variada. En la web de la FExF ya se puede consultar un artículo sobre las infecciones en el deporte del infectólogo pacense Agustín Muñoz Sanz u otro sobre la depilación del futbolista. Se está por decidir si el abordaje de los tatuajes en el fútbol conllevará información a través de esta vía divulgativa o bien introducirlo en alguna de las charlas que alberguen varios asuntos. De momento, esta semana estaba pendiente de publicarse un primer escrito en www.fexfutbol.com realizado por Julián Conejo Mir, catedrático de dermatología de la Universidad de Sevilla y jefe de servicio en el Hospital Virgen del Rocío sevillano. Porque con el balón se juega, con la salud no.

