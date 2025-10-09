Extremadura se medirá a Aragón, vigente campeón de Europa

R. H. Badajoz Jueves, 9 de octubre 2025, 18:53 Comenta Compartir

Un plato fuerte para abrir boca. Extremadura se las tendrá que ver con el actual campeón de Europa en la Copa de las Regiones de la UEFA y además en su terreno. La selección extremeña debutará en la competición ante Aragón, que como representante español en julio conquistaba el título continental al vencer en la final disputada en San Marino a Dolnoslaski, una región de Polonia. La Real Federación Española de Fútbol celebró ese jueves el sorteo de la primera fase, torneo en el que participan selecciones autonómicas sénior integradas por jugadores no profesionales. Un total de 17 combinados regionales han quedado distribuidos en cinco grupos que lucharán por un billete para la fase intermedia. Extremadura no consiguió pasar de la primera fase en la última edición.

Extremadura, dirigida por José González 'Gus', ha quedado encuadrada en el grupo 5 junto a la anfitriona Aragón y Canarias. Los partidos de este sector se disputarán en tierras aragonesas del 28 al 30 de noviembre con el duelo Extremadura-Aragón para abrir boca el viernes y el segundo frente a Canarias el sábado. El seleccionador extremeño solo podrá convocar a jugadores que no hayan sido profesionales y un límite de dos por equipo.

Los primeros clasificados de cada uno de los 5 grupos obtendrán la clasificación directa, además de los 3 mejores segundos por coeficiente. En total, ocho selecciones alcanzarán la fase intermedia del campeonato, que se disputará los días 28 y 29 enero de 2026. Como colofón, del 27 de febrero al 1 de marzo se celebrará la fase final nacional, con la participación de las cuatro mejores selecciones egionales del país. El campeón representará a España en la fase final europea de la UEFA Regions Cup.

Aragón es el reciente campeón de Europa que recogía el testigo como sucesor de Galicia en 2023 en un torneo que España ha levantado en otras dos ocasiones con País Vasco en 2005 y Castilla y León en 2009.

CALENDARIO DE PARTIDOS Extremadura-Aragón Viernes, s28 de noviembre.

Canarias-Extremadura Sábado, 29 de noviembre.

Aragón-Canarias Domingo, 30 de noviembre.

