El Extremadura ya no es un equipo invicto

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 13 de diciembre 2022, 08:09 Comenta Compartir

El CD Extremadura es un equipo humano. La Ribereña confirmó que los de José María Cidoncha son de este mundo y consiguieron endosarle la primera derrota de la temporada a los de Almendralejo. La primera de esta campaña y también la primera de su historia como club de fútbol. Hasta el domingo el cuadro de la capital de Tierra de Barros lo había ganado todo, pero la Ribereña se cruzó en su camino.

Y por si la gesta supiese a poco, el equipo de Ribera del Fresno venció a domicilio, en un Francisco de la Hera que solo había visto golear a los suyos y que presenció el primer tropiezo del curso. El gol visitante de Antonio Guerrero a la hora de juego decantó el partido para la Ribereña a pesar de que el Extremadura tuvo ocasiones para igualar la contienda e incluso adelantarse antes en el marcador. No fue así y los de Almendralejo perdieron en el último partido de la primera vuelta.

El rival del Extremadura marchaba segundo en la tabla y demostró por qué. La Ribereña confirmó su buena temporada con una victoria en casa del líder y se queda a seis puntos de los de Almendralejo.

El entrenador del Extremadura, José María Cidoncha, admitió tras el partido que su equipo había tenido oportunidades para marcar gol, pero que no las aprovechó y acabó sucumbiendo, por lo que no le pone ni un pero al trabajo de sus futbolistas. «A los chicos no les puedo reprochar nada. El equipo lo ha dado todo y ha tenido infinidad de ocasiones, pero en el fútbol sabemos que cuando no es el día, no es el día», manifestó el técnico.

El CD Extremadura se quedó sin marcar por primera vez en toda la temporada y no pudo siquiera puntuar y seguir con su calidad de invicto en competición oficial, por lo que ya todos los equipos de la región en todas las categorías saben lo que es perder.

Ahora Cidoncha tiene que concienciar a sus jugadores de que el trabajo realizado desde principio de temporada es excelente y de que esta derrota solo es una piedra en el camino. Además, el técnico cree que el haber perdido le da más valor a todo lo conseguido por sus pupilos desde el inicio de temporada. «Hay que estar preparado para la derrota. Al final hay que convivir con el fracaso para disfrutar del éxito. Esto da muchísimo valor a las diez victorias que habíamos conseguido», sentenció José María Cidoncha.

Fin de la primera vuelta

Con el partido ante la Ribereña el Extremadura finiquitó la primera vuelta de la temporada. El equipo de Almendralejo ha conseguido diez victorias y una derrota y se sitúa líder destacado del grupo 5 de la Segunda División Extremeña.

Aún queda un partido antes del parón navideña y enfrentará al Extremadura ante el Aceuchal B en el Francisco de la Hera para abrir la segunda vuelta del campeonato. Los de Cidoncha quieren demostrar que han pasado página y volver a la senda de la victoria. Tras este choque, la liga para y volverá el 15 de enero, cuando el CD Extremadura se enfrentará al Villafranca B en la localidad vecina de Villafranca de los Barros.