Extremadura y Diocesano firman un empate insípido

plasencia. Por mucho que pueda parecer justo el resultado del partidazo de la jornada entre el Extremadura UD y el Diocesano (1-1), es seguro que ninguno de los dos se va satisfecho por el punto conseguido. Los azulgranas, porque ceden el cuarto puesto en casa ante un rival que llegaba acuciado en la clasificación. Los cacereños, porque jugaron más de 80 minutos por delante en el marcador y el punto no les impide caer por primera vez a puestos de descenso.

Ese tempranero gol llegó cuando no había transcurrido ni un minuto de juego. Fue tras un rápido repliegue visitante, que se valió de la falta de intensidad local en la presión. Mancha asistió perfectamente a la carrera de Luis y el delantero picó de forma espectacular ante la media salida de Mike (0-1).

Aprendida la lección, el Extremadura fue poco a poco estirándose y recuperando su mejor versión. Empezó amenazando balón parado. Su ocasión más clara, un cabezazo a bocajarro de Gabri tras saque de esquina que botó antes de embocar la portería. Otra vez Semed, en una jugada calcada, cabeceó desviado.

También el Diocesano lo intentó de golpe franco. En esta ocasión fue Iván el que estuvo a punto de coger a contrapié a Mike con un remate con la coronilla, justo al filo del descanso. El juego siguió sin ser vistoso en la segunda parte y ambos equipos confiaban todo su arsenal en esas acciones a balón parado en las que siempre se imponían las defensas.

En la recta final sí que el Extremadura comenzó a embotellar al Diocesano. Y cómo no, el tanto del empate tuvo que llegar a balón parado. Y cómo no, tras un saque de esquina. Era el minuto 81 y Semed cabeceó perfectamente llegando desde atrás (1-1). El Diocesano se quedó en los últimos minutos con uno menos por la segunda tarjeta amarilla de Clemente, pero el partido ya no dejó espacio para más sobresaltos.