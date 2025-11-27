Extremadura debuta ante el favorito en la Copa de las Regiones de la UEFA

R. H. Badajoz Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Llegó la hora para Extremadura en la Copa de Regiones de la UEFA, que ha paralizado el calendario de la Tercera RFEF para encajar los encuentros de una competición compuesta íntegramente por jugadores no profesionales.

El combinado que dirige José González Barrantes 'Gus' llegó ese jueves a Zaragoza, donde se pondrá en juego la primera fase del torneo dentro del grupo 5, en el que quedó encuadrado tras el sorteo celebrado el pasado octubre.

Tras acumular varias sesiones de entrenamiento, por fin el conjunto extremeño abrirá fuego este sábado (11.00 horas), en el campo de fútbol Pedro Sancho de la capital maña, con todo un plato fuerte ante la anfitriona. Será un debut exigente en el que se calibrarán las opciones de los hombres de 'Gus', ya que se verán las caras contra Aragón, la vigente campeona del torneo, tras vencer en la final de la pasada edición a la selección de Dolnośląski (Polonia), que aspiraba a alzar su tercer entorchado. El sábado (11.00 horas) disputarán su segundo encuentro, enfrentándose a Canarias.

Se clasificarán para la ronda intermedia del 28 y 29 de enero los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos por coeficiente. Cuatro combinados certificarán su pase para la fase final, que se celebrará entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. El campeón representará a España en la fase final europea.

Todos los encuentros serán retransmitidos en directo a través del canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol.