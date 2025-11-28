HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acción del duelo entre Aragón y Extremadura. Javier Mendoza
Copa de las Regiones de la UEFA

Extremadura cae ante Aragón y se la jugará contra Canarias

El conjunto de 'Gus' sucumbió por la mínima en un partido muy igualado decidido en una jugada aislada

R. H.

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

La selección extremeña debutó con derrota en la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA que se disputa en Zaragoza. Los pupilos de José González Barrantes 'Gus' sucumbieron por 0-1 ante la anfitriona Aragón en un partido muy igualado en el que lo más justo hubiera sido un empate. Extremeños y aragoneses se repartieron ocasiones y dominio en un partido algo soso que no se animó hasta su último tramo.

Los extremeños comenzaron el partido muy enchufados, llamando a las puertas del gol con un par de ocasiones de Konaté. Aragón, por su parte, jugó sus mejores bazas a balón parado en una primera parte que terminó con un disparo de Mina que a punto estuvo de convertirse en el primer tanto extremeño.

La acción decisiva del partido llegó en el 58', cuando un saque largo del portero aragonés pilló adelantada a la defensa extremeña y cayó en las botas de Youseff, que superó a Jesús con una bonita vaselina. 'Gus' movió el banquillo dando entrada a Talyson, Piti, Juanfri y Andrada, que entraron con energías renovadas aumentando la capacidad ofensiva del combinado extremeño.

A pesar de la buena imagen ofrecida en los últimos minutos, con alguna que otra ocasión clara y un posible penalti sobre Chema no señalado por el colegiado del encuentro, Extremadura no pudo conseguir su objetivo y acabó concediendo la derrota. Un primer revés que no es definitivo pero que obliga a la selección extremeña a vencer a Canarias en el segundo y último partido que disputará en tierras aragonesas en este primer sector (sábado a las 11.00 horas). Conviene recodar que, además de los primeros de grupo, pasarán a la fase intermedia los tres mejores segundos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  4. 4 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  5. 5 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  6. 6 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  7. 7

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  8. 8

    Parra, el todopoderoso dueño del CD Badajoz que prometió la Champions y acaba condenado a siete años de cárcel
  9. 9

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  10. 10 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura cae ante Aragón y se la jugará contra Canarias

Extremadura cae ante Aragón y se la jugará contra Canarias