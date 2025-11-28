Extremadura cae ante Aragón y se la jugará contra Canarias

R. H. Badajoz Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

La selección extremeña debutó con derrota en la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA que se disputa en Zaragoza. Los pupilos de José González Barrantes 'Gus' sucumbieron por 0-1 ante la anfitriona Aragón en un partido muy igualado en el que lo más justo hubiera sido un empate. Extremeños y aragoneses se repartieron ocasiones y dominio en un partido algo soso que no se animó hasta su último tramo.

Los extremeños comenzaron el partido muy enchufados, llamando a las puertas del gol con un par de ocasiones de Konaté. Aragón, por su parte, jugó sus mejores bazas a balón parado en una primera parte que terminó con un disparo de Mina que a punto estuvo de convertirse en el primer tanto extremeño.

La acción decisiva del partido llegó en el 58', cuando un saque largo del portero aragonés pilló adelantada a la defensa extremeña y cayó en las botas de Youseff, que superó a Jesús con una bonita vaselina. 'Gus' movió el banquillo dando entrada a Talyson, Piti, Juanfri y Andrada, que entraron con energías renovadas aumentando la capacidad ofensiva del combinado extremeño.

A pesar de la buena imagen ofrecida en los últimos minutos, con alguna que otra ocasión clara y un posible penalti sobre Chema no señalado por el colegiado del encuentro, Extremadura no pudo conseguir su objetivo y acabó concediendo la derrota. Un primer revés que no es definitivo pero que obliga a la selección extremeña a vencer a Canarias en el segundo y último partido que disputará en tierras aragonesas en este primer sector (sábado a las 11.00 horas). Conviene recodar que, además de los primeros de grupo, pasarán a la fase intermedia los tres mejores segundos.

