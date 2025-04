El Extremadura amplía su ventaja pese al empate en Santa Marta

Raúl Peña Almendralejo Martes, 12 de marzo 2024, 21:05 Comenta Compartir

El Extremadura aumentó su ventaja con respecto al segundo clasificado en esta última jornada. La situación podría ser todo lo positiva posible, pero el resultado del cuadro de Almendralejo deja la felicidad absoluta a solo un paso. Y eso es porque pese a ver que su renta sobre el segundo es ahora de ocho puntos, el Extremadura no pudo ganar ni marcar ante el Santa Marta.

El cuadro de José María Cidoncha no pudo pasar del empate sin goles a domicilio ante el Santa Marta el sábado. Un resultado que ponía en bandeja recortar puntos a La Estrella, que jugaba el domingo y se podía poner a cinco puntos del Extremadura, pero el equipo de Los Santos de Maimona perdió ante el Gran Maestre. Eso hace que el mal sabor de boca que dejó el empate del sábado en Almendralejo se convirtiese en un punto positivo de cara al final de liga.

El entrenador del Extremadura, José María Cidoncha, admitió tras el encuentro en Santa Marta que el equipo había hecho un buen juego en los primeros 45 minutos y que incluso pudo ponerse por delante en el marcador con dos buenas ocasiones, pero que después del descanso el nivel del equipo bajó y eso complicó el volver a Almendralejo con los tres puntos. «Hemos hecho un buen primer tiempo y un muy mal segundo tiempo. En el primero hemos tenido opciones, hemos dado dos palos, pero el segundo tiempo ha sido desapacible y hemos tenido demasiado desacierto», señaló el técnico.

La parte positiva para Cidoncha es que su equipo apenas concedió oportunidades en su portería y no sufrió en exceso para llevarse al menos un punto: «Seguimos teniendo consistencia defensiva y no hemos recibido ocasiones. No hemos podido ganar, pero tampoco hemos perdido y sumamos un punto», valoraba el entrenador rojinegro.

Este fin de semana el Extremadura no tendrá competición oficial, ya que la Primera División Extremeña descansa por la Copa y no se retomará hasta el 24 de marzo. El equipo de Almendralejo quiere aprovechar este parón para medirse a un rival de superior categoría de cara a probarse para el playoff de ascenso y este jueves jugará a partir de las 20.45 horas un partido amistoso ante el Don Álvaro en el Francisco de la Hera con entrada gratuita.

