El éxodo interminable del Santa Teresa por los campos de Badajoz

Badajoz Jueves, 24 de febrero 2022

El 20 de junio de 2021 el Civitas Santa Teresa disputó su último partido oficial en las instalaciones deportivas de El Vivero. Fue ante el Real Madrid (1-5) en la penúltima jornada de Primera Iberdrola, con las pacenses ya descendidas. Las obras para cambiar el tapete existente por uno de césped artificial de última generación, exigencia de la Federación Española de Fútbol, era un proyecto municipal firme. Pero se ha convertido en una reforma plagada de estimaciones, interrupciones, prórrogas y pocas certezas.

«Nos ha causado problemas de lesiones, huida de jugadoras, otras que no han querido venir por eso. Está previsto que se cambie en el parón de febrero», se lamentaba el actual presidente del conjunto rojiblanco, Manuel Guerra, en una entrevista concedida a este diario en enero del pasado año, pocos días después de su toma de posesión. Por entonces, ya existía compromiso contraído por parte del Ayuntamiento para ponerse manos a la obra en el segundo mes del año. Algo que no ocurrió.

En el periodo estival, por fin se acometieron los trabajos, pero los operarios detectaron que la base elástica del suelo estaba muy deteriorada y comprometía la ejecución que, de nuevo, quedaba en pausa y 'sine die'. En diciembre se retomó el proceso, con las extremeñas protagonizando un éxodo interminable por los campos de la capital pacense para poder hacer frente a sus compromisos, sin poder asentarse de manera definitiva a la espera de que se habilitase de una vez la que, a priori, sería su casa esta campaña.

La Concejalía de Deportes marcó una nueva fecha, mediados de enero, para que los usuarios pudieran volver a hacer uso del recinto. No se cumplió. Se extendió el plazo a la primera quincena de febrero. Y tampoco. Pese a que informaron al club de que el encuentro de este sábado (18.30 horas) ante el Tenerife B supondría el retorno a El Vivero, deberán seguir esperando. «Primero nos dijeron en septiembre, luego noviembre, diciembre, que estaría para el 3 de enero, luego para mediados de ese mes. Este partido iba a ser el de la reinauguración, pero seguimos sin campo ni fecha para saber cuándo podremos entrenar. Ojalá sea a partir de la semana que viene», relata resignado el técnico del Santa, Manuel Fernández.

Los campos federativos Adelardo Rodríguez de San Roque y el Eusebio Bejarano han sido sus dos refugios tanto para ejercitarse como para jugar sus compromisos en medio de la diáspora constante que dura ya cinco meses. Una circunstancia que se ha convertido en cotidianidad para las rojiblancas, pero que cuenta con una incidencia decisiva en la preparación y en el rendimiento. «Es un trastorno en todos los sentidos, teniendo que transportar el material de un campo a otro en nuestros coches; no podemos adaptarnos a las medidas de un terreno de juego concreto, no tenemos continuidad. Es una adversidad con la que convives y que parece normal, pero no lo es. Estos detalles pueden decantar una liga».

Escepticismo

El preparador cordobés, además, es bastante escéptico respecto al resultado final del cambio de superficie. «Tengo algunas dudas. Cuando andas sobre él parece levantado, con muchas arrugas. No sé si es normal, aún no está terminado y ojalá me equivoque, pero no he visto una buena colocación». Al Santa le restan siete encuentros como local, pero Manuel Fernández estima que, en el mejor de los casos, quizás puedan disputar cuatro o cinco de ellos en El Vivero.

Como anfitrionas han sumado 16 puntos de 24 posibles repartidos en cuatro victorias y cuatro empates, mientras que no han cosechado ninguna derrota, números con varias lecturas, porque no han hincado la rodilla, pero han dejado escapar puntos importantes. «No hay excusa, es lo que nos ha tocado, lo afrontamos sin queja alguna, pero deseamos que llegue pronto para tener tranquilidad y normalidad, además de poder competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos».