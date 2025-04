El tramposo camino a Berlín

Pocas veces, por no decir ninguna, se ha dado a partir de octavos de final de algún gran torneo un cuadro de enfrentamientos tan desequilibrado ... por un lado y otro. A España le toca a priori el camino más difícil hacia Berlín, aunque como dice el tópico para ser campeón hay que ser capaz de ganar a cualquiera.

Si supera a la novata pero eufórica Georgia, la gran revelación de la Eurocopa 2024 con ese triunfo histórico ante Portugal, España se mediría al vencedor del cruce entre Alemania y Dinamarca, salvo sorpresa el país anfitrión. El otro semifinalista de ese lado saldrá de los enfrentamientos Portugal-Eslovenia y Francia-Bélgica. Recorrido trampa para los galos antes de afrontar una hipotética semifinal contra el cuadro de Roberto Martínez, que no debería confiarse en su duelo ante la Eslovenia de Oblak.

Por la otra parte del cuadro, entre los combinados de Rumanía, Países Bajos, Austria y Turquía saldrá uno de los sorprendentes semifinalistas del torneo. Sobre el papel, en ese lado Inglaterra es la gran favorita para transitar hacia Berlín. Aunque, visto lo visto hasta ahora, hay muy mal ambiente en los 'Pross', que en octavos se medirán a la correosa Eslovaquia y en cuartos al vencedor del Italia-Suiza, con lo que se podría repetir la final de hace tres años en Wembley.

Italia y Suiza abren fuego

Por orden cronológico, abrirán el fuego Italia y Suiza, el sábado en Berlín (18:00 horas). El combinado de Luciano Spalletti es favorito aunque se ha mostrado muy discreto y sin figuras. Se clasificó por ese gol 'in extremis' de un actor secundario como Zaccagni que noqueó a Croacia, mientras que los helvéticos compiten bien en los últimos años y en su grupo no han conocido la derrota, con victoria ante Hungría y empates ante Escocia y una Alemania ya relajada. Aunque en la última Eurocopa la 'Azzurra' se impuso por 3-0 a la 'Nati, no le trae buenos recuerdos. Italia no se clasificó para el Mundial de Catar tras dos empates contra ellos. Dos citas, la de Basilea y Roma, en las que Jorginho falló sendos penaltis.

También el sábado (21:00 horas), muy favorita Alemania ante Dinamarca en Dortmund. Los anfitriones comenzaron como un tiro ante Escocia y da la sensación de que tras meter a todos el miedo en el cuerpo se han ido dosificando. Venció luego el equipo de Nagelsmann sin alardes a Hungría y se dejó llevar para ese empate ante los suizos. Ahora, con la obligación de ser el país organizador, debe agarrarse al buen manejo de Kroos para seguir avanzando. Pero sin confianzas porque los escandinavos llegan invictos tras empatar de forma consecutiva ante Eslovenia, Inglaterra y Serbia.

El domingo, actuarán en turno de tarde Inglaterra y Eslovaquia en Gelsenkirchen. Todos los focos apuntan a Gareth Southgate, a quien sus propios aficionados han arrojado vasos de cerveza en señal de protesta. No da con la tecla el técnico de Watford y sus jugadores parecen no seguirle. Pero con tantas figuras, en cualquier momento puede resolver a partido único. Acabó líder de su grupo con cinco puntos, pero solo una victoria y en su primer partido ante los serbios, gracias al gol de Jude Bellingham. Los eslovacos de Hasek juegan muy organizados y pueden ser un dolor de muelas. Con una sorprendente victoria ante Bélgica, una derrota ante Ucrania y el empate final contra Rumanía, provechoso para ambos, han pasado como terceros en un grupo E en el que todos acabaron empatados.

Por la noche, en Colonia, ese cruce trampa entre España, que de momento solo sabe ganar, y la debutante Georgia, a la que el combinado de Luis de la Fuente ya arrasó en la clasificación para la Eurocopa. El hecho de ser tan favoritos y de esos precedentes tan favorables, no debieran confiar a La Roja. Los rivales llegan pletóricos y sin nada que perder tras vencer a Portugal, y tienen tres jugadores clave: el portero valencianista Mamardashvili, el atacante del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia y el delantero del Metz Georges Mikautadze, pichichi provisional del torneo con tres goles.

Los Diablos Rojos amenazan a Francia

El 1 de julio, partidazo a partir de las 18:00 horas en Düsseldorf entre Francia y Bélgica, dos selecciones hasta el momento ramplonas pero con potencial. Los galos, a priori los grandes candidatos al título, solo han sido capaces de ganar por la mínima a Austria, y gracias a un autogol, y están a la espera de que aparezcan Mbappé y Griezmann, sus dos estrellas. Los belgas transitan con más pena que gloria dirigidos por Doménico Tedesco y solo han ganado a Rumanía, pero con De Bruyne en el campo todo es posible. Al gafado Lukaku le han anulado tres goles por cuestión de centímetros pero siempre resulta una amenaza.

Por la noche, Portugal también está obligada a crecer para imponerse a los eslovenos. Aunque es cierto que ganaron con apuros sus dos primeros partidos y eso les permitió relajarse, se espera mucho más de los lusos y de sus figuras. Raro sería que Cristiano Ronaldo se vaya del torneo sin marcar. Hasta el momento, los balcánicos solo saben empatar en esta Eurocopa.

Koeman frente a Iordanescu hijo

Esta ronda se completará el martes, 2 de julio, con dos partidos de perfil más bajo sobre el papel. Primero, Países Bajos tendría que imponerse a Rumanía en Múnich. No carbura el combinado de Koeman, que incluso en la última jornada fue derrotado por Austria en la descontrolada riña de Berlín, pero nunca hay que desmerecer a la Oranje, capaz de empatar con Francia aunque pasó como uno de los mejores terceros con cuatro puntos. Los rumanos de Edward Iordanescu acabaron como sorprendentes líderes, aunque vivieron de las rentas de su goleada a Ucrania en el primer partido.

La ronda se cerrará en Leipzig con un increíble pleito entre austríacos y turcos, impensable al empezar el torneo. Los centroeuropeos han acabado incluso por delante de Francia, aunque perdieron en el duelo directo, y son peligrosos con esos jugadores ofensivos como Sabitzer forjados en la Bundesliga. Los turcos, arropados por una marea de hinchas en un país en el que viven tres millones de sus emigrantes, son capaces de lo mejor y de lo peor, como demostraron en su última victoria ante los checos. Turquía es peligrosa hacia adelante, con el madridista Arda Güler y el juventino Kenan Yildiz destacados, y caótica en defensa.