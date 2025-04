Suspenden retransmisiones públicas en plazas alemanas por amenaza de tormentas huracanadas

La amenaza de tormentas huracanadas obligó a los organizadores a suspender este martes todas las concentraciones de aficionados en plazas y calles públicas ante pantallas ... gigantes para disfrutar de los encuentros de la Eurocopa 2024 de fútbol en el occidental estado federado de Renania del Norte-Westfalia. La medida afecta a las cuatro ciudades sede del torneo en esa región, concretamente a la localidades de Colonia, Dortmund, Düsseldorf y Gelsenkirchen.

El Servicio Meteorológico Alemán advirtió de que se esperaban a lo largo de la tarde y noche tormentas extremadamente fuertes con vientos huracanados y potencial de catástrofe natural. «Para seguridad de todos los aficionados y amigos del fútbol, el gremio de coordinación de los eventos callejeros en las zonas para fans ha decidido cerrar todos esos lugares públicos», anunció la ciudad de Düsseldorf, mientras la alcaldía de Dortmund pidió «expresamente a todos los aficionados que no tienen entradas para el partido que se abstengan de viajar» a esa ciudad.

Uno de los dos encuentros programados para este martes en la Eurocopa, el partido entre Georgia y Turquía, se celebró en Dortmund a las 18:00 horas. «Dortmund se había preparado para una gran fiesta callejera con decenas de miles de aficionados turcos y georgianos», destacó un portavoz de la organización del torneo en esa ciudad, quien subrayó que, sin embargo, «la seguridad de los fans tiene prioridad en nuestra ciudad» y las previsiones climatológicas obligan a suspender todos los eventos públicos.

Por otro lado, el tabloide Bild revelaba este martes que el delantero de la selección alemana Niclas Füllkrug rompió involuntaria y accidentalmente la muñeca a un aficionado germano poco antes del comienzo del partido inaugural de la Eurocopa entre Alemania y Escocia. Al parecer y durante el calentamiento previo al partido, Füllkrug disparó un cañonazo a meta que falló y alcanzó en la muñeca izquierda a un hincha que estaba sentado en primera fila detrás de la portería.

«Escuché el himno nacional en la camilla mientras me sacaban del campo. No sabía si reír o llorar, pero me quedé sin el sueño de ver el partido inaugural. Eso sí, a uno no le rompe la muñeca todos los días alguien como Füllkrug», declara el aficionado de 43 años en el tabloide. El partido y la goleada de Alemania pudo verlo en su teléfono móvil mientras era atendido en un hospital cercano. El delantero alemán se ha disculpado y prometido enviar un obsequio al aficionado para compensar la lesión y las molestias.