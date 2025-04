Italia busca su renacimiento de la mano de Spalletti

Bordeada por el río Ruhr, un afluente del imponente Rin, y protegida por las montañas de Sauerland, Iserlohn, una ciudad de 100.000 habitantes ubicada ... cuarenta kilómetros al sureste de Dortmund y con cierto aire medieval, acoge a Italia, la vigente campeona de Europa. Hasta este bucólico lugar se ha venido la 'Azzurra', en busca de una paz que no ha conseguido en los últimos ocho años, donde ha subido y bajado toboganes como nunca antes en su historia. Ahora, de la mano de Spalletti, busca por fin una estabilidad que consolide un proyecto de selección que se ha tambaleado en los últimos ocho años, y que se pone a prueba en esta Eurocopa en la que debuta esta noche ante Albania en Dortmund.

Vayamos a la semilla del mal. El 7 de junio de 2016, la Federación italiana decidió otorgarle el puesto de seleccionador a Gian Piero Ventura, un técnico con 35 años de experiencia, pero todos ellos en equipos modestos. De hecho, hasta entonces, solo había entrenado una temporada a un equipo que compitiera en Europa, el Torino de la 2014-15: «No tenía ninguna experiencia internacional, y fue un error darle esa responsabilidad», explica a este medio Antonello Valentini, un exmiembro de la Federación italiana, de la que formó parte desde 1990, estando presente en siete Mundiales y Eurocopas.

Además de la desacertada elección, el máximo organismo del fútbol transalpino se disparó en el pie al aprobar una ley en la que se prohibía trabajar en la Federación a personas que tuvieran familiares directos en el mundo de la representación, algo que sucedía con Marcello Lippi. El legendario entrenador, campeón del mundo con Italia en 2006, iba a ser el director deportivo en la era Ventura, pero su hijo Davide ejercía, y ejerce, de agente y eso le impidió ser contratado: «Dejaron solo a Ventura, y lo normal fue lo que pasó. Que ni siquiera nos clasificamos para el Mundial de Rusia».

Fue la segunda vez en la historia, tras Suecia 1958, que Italia no conseguía su billete para un Mundial, pero aún no había tocado sima. Tampoco estuvo en Catar, hace dos años. Aunque es cierto que aquel fracaso tuvo un claro componente de mala suerte. Jorginho, uno de los mayores especialistas en penaltis, erró dos en la fase de clasificación, uno en cada partido contra Suiza. De haber anotado los dos, o solo uno, hubiera metido a Italia en el Mundial. Luego, en la repesca, se estrelló contra la sorprendente Macedonia del Norte, que aguantó viva 32 disparos de la 'Azzurra' y le marcó en el 93, en su único tiro entre palos: «Mancini hizo un buen trabajo, creó un equipo sólido y fiable. Se vio en la Eurocopa de 2021. No ir a Catar fue exclusivamente por mala suerte», analiza Valentini.

Buffon, con traje y corbata

La moneda salió cruz, pero un año antes había caído de cara. El mismo Mancini llevó a Italia a ganar la Eurocopa de la pandemia. Lo hizo en el último baile de Chiellini y Bonucci, con la mejor versión de Jorginho, con Chiesa e Immobile en modo estrellas, y con bastante suerte, sin duda. Ante España en semifinales e Inglaterra en la final fueron inferiores, pero se llevaron ambas tandas de penaltis.

Aquel inesperado título entre dos fiascos mundiales lo defiende desde esta noche con Spalletti en el banquillo, y sin ningún top mundial sobre el campo. El mejor, Buffon, ya viste de traje y corbata en su nuevo rol de 'team manager', sustituyendo al mítico Vialli, fallecido en enero del pasado año por un cáncer de páncreas: «Mira lo que hizo con el Nápoles. Campeón del Scudetto 33 años después del Nápoles de Maradona. Es el entrenador ideal para nuestro país. Sabe perfectamente diferenciar el contexto de un club al de una selección, y tiene sobrada experiencia y conocimientos», apunta Valentino.

De la mano del técnico florenciano, Italia quiere renacer y volver a la élite del fútbol de selecciones, pero tiene trabajo por hacer. En 2006, Italia ganó el Mundial, precisamente aquí en Alemania, con el 100% de los internacionales jugando en la Serie A y, la gran mayoría de ellos, siendo estrellas mundiales: Buffon, Pirlo, Del Piero, Totti, De Rossi, Cannavaro, Materazzi, Gattuso... En la actual convocatoria para esta Eurocopa, solo Donnarumma, Bastoni, Di Lorenzo, Barella y Chiesa tienen nombre a nivel internacional, pero ninguno tiene el talento y el carisma de antaño: «Fíjate en los delanteros de los grandes clubes de Italia. O en los mediocampistas. La gran mayoría son extranjeros. Hay una evidente falta de talento, pero Italia es Italia. No lo olvide», sentencia Antonello.