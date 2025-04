La noche más bella de Georgia

El primer día de vacaciones para los internacionales de Georgia y para su seleccionador, Willy Sagnol, tendrá que esperar. Nadie se imaginaba que en ... una última jornada en la que estaban obligados a ganar a Portugal para meterse en octavos de la Eurocopa 2024, el milagro acabaría produciéndose. Pero ellos sí creyeron. Y a lo grande: «Antes del partido les dije que pensaran en aquellos niños de 16, 17 y 18 años que soñaban con este momento. Que jugaran su fútbol y que fuesen disciplinados. Creo que no somos conscientes de lo que hemos logrado», explicó Sagnol en la sala de prensa del Veltins Arena de Gelsenkirchen.

Lo hizo después de recibir la ovación de una decena de periodistas georgianos, varios de ellos ataviados con la camiseta de su selección. Antes, en la tribuna de prensa, esos mismos periodistas, y otros cuantos, celebraron los goles de su país como si estuvieran junto a los hinchas en los fondos del estadio. Voluntarios de la UEFA tuvieron que llamarle la atención, pero era imposible contener una felicidad que jamás pensaron sentir: «Esto es mucho más difícil conseguirlo con Georgia que con el Nápoles. Cuando juegas para tu selección tienes el peso de un país detrás de ti. Es el mejor día de nuestras vidas. Hemos escrito la página más bonita de la historia del fútbol en Georgia», resumía Kvaratskhelia, autor del 1-0 y MVP del partido.

No solo fue el qué, sino el cómo. Georgia ya mereció mucho más en la derrota de la primera jornada ante Turquía y pudo ganarle a la República Checa. Su fútbol está siendo una de las sensaciones del torneo: «Cuando eres un equipo pequeño no tienes nada que perder. Es lo que les dije a los jugadores antes de venir a Alemania. Que nos fuéramos de aquí sin nada de lo que arrepentirnos. Hagamos nuestro fútbol y hasta dónde lleguemos. Solo tenemos que hacer que el país se sienta orgulloso de nosotros. Equipos como España, Portugal, Francia o Inglaterra tienen el peso y la responsabilidad de ganar. Nosotros, no. Y tenemos que utilizar esta baza a nuestro favor», reflexionaba Sagnol, aún emocionado.

El exjugador francés confesó que no se creyó la clasificación hasta que el árbitro pitó el final. Su experiencia como futbolista le había enseñado a no levantar los brazos si el partido no se había acabado. En su memoria, una noche dramática del Bayern, equipo en el que jugó la mayor parte de su carrera: «En esos últimos minutos me acordaba de la final de la Champions de 1999 en la que el United remontó un 0-1 en el tiempo de descuento y ganó el título gracias a esos dos agónicos tantos. He acabado vacío este partido».

«Aunque solo tuviéramos un 1% de posibilidades de ganar a Portugal hemos demostrado que podíamos lograrlo. Ha venido mucha gente de Georgia y junto a ellos somos más fuertes», comentó Kvaratskhelia, que se deshizo en elogios hacia Cristiano: «Antes del partido vino a verme y me deseó éxito. Nunca imaginé que Ronaldo pudiera venir a hablar conmigo. Eso nos ayudó a creer en que podríamos hacer hoy algo importante. Es un gran jugador y una gran persona. Y después me llevé su camiseta».

Ahora toca España y Georgia no tiene intención de conformarse con competir en octavos. El subidón ante Portugal les ha dado un impulso gigante: «Respetamos a España, pero hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera», asegura Kvaratskhelia. «Cuando llegué a Georgia hace tres años, a los jugadores les dije que quería ganar, pero ganar jugando bien. Y eso hemos hecho ante Portugal. Ahora nos toca España que, de momento, ha sido el mejor equipo de la Eurocopa, pero vamos a pelear el partido como hemos peleado en esta primera fase y ya veremos qué pasa».