Martin Ádám, el ariete magiar al que critican por su físico

Ni Dominik Szoboszlai, prometedor centrocampista del Liverpool, ni Péter Gulácsi, veterano portero del Leipzig. El gran protagonista de Hungría en este inicio de Eurocopa ha sido su delantero suplente Martin Ádám. Y no por sus goles ni por su aportación al combinado magiar en el debut ante Suiza, saldado con derrota húngara (1-3), sino por la catarata de memes que aparecieron el pasado sábado cuando entró en el terreno de juego, en el minuto 79, sustituyendo a su compañero Milos Kerkez. Ádám, quien a sus 29 años debuta en un gran torneo de selecciones, se convirtió enseguida en tendencia debido a su aspecto físico. Sus 191 centímetros, sus 86 kilos de peso y su poblada barba pelirroja no pasaron desapercibidos y su imagen se viralizó de tal manera que el propio protagonista se vio obligado a tomar la palabra al acabar el encuentro.

«No estoy gordo», se defendió. «Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto», explicó un Ádam cansado de excusarse. Añadió que si el seleccionador húngaro, Marco Rossi, le ha llevado a Alemania es «porque estoy en buen estado físico» y puede ayudar con sus goles a un equipo que este miércoles se enfrenta a la anfitriona con un ojo puesto en el partido del domingo frente a Escocia. En esa última jornada es donde Hungría se va a jugar la posibilidad de acabar tercera de grupo y poder meterse en octavos. Sus opciones de dar la sorpresa contra los germanos son remotas.

Ádam, que lleva 22 partidos con la selección de su país y ha marcado 3 goles, se defiende de los que le llaman gordo, pero lo cierto es que los usuarios de las redes sociales rescataron algunas entrevistas suyas del pasado que dieron mucho juego. Uno de los momentos que más llamó la atención fue un vídeo viral de Ádám, un delantero con un corpachón de los que apenas no se ven ya en el fútbol moderno, recordando su «tranquila» vida como espectador en la última Eurocopa.

Hace tres años, cuando Hungría compartía grupo con potencias como Francia, Alemania y Portugal y llenaba el Puskas Arena de Budapest pese a las restricciones por la pandemia, Ádám no formaba parte de la selección. «Estaba en el sofá de mi casa bebiendo cervezas», comentó en una entrevista concedida a 'Telexhu' antes de viajar a Alemania, cuando se le preguntó por sus recuerdos de aquel torneo.

«¿Las publicaciones? Por supuesto que una o dos me afectan, pero normalmente me río de ello», contestó el húngaro el pasado sábado cuando le preguntaron por las reacciones a su debut en el campeonato. El '9' de Hungría lleva dos años en el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, donde esta temporada ha anotado tres goles en diez encuentros. En la fase de clasificación a la Eurocopa, marcó dos en ocho partidos. No obstante, Ádám siempre fue un delantero muy respetado en la liga húngara, sobre todo por sus buenas temporadas en el Paksi, donde anotó 84 goles en 265 partidos, convirtiéndose en un referente del fútbol húngaro. Anteriormente había militado en el Vasas FC y el Kaposvári Rákóczi.

Ádám está cansado de hablar de este tema. Y el sábado, cuando atendía a los medios tras debutar en la Eurocopa, parecía algo cansado por tener que justificarse constantemente por cómo es su cuerpo. Ante los periodistas, suspiró en varias ocasiones ante una situación que parece haber vivido ya en el pasado. Su genética le ha costado comentarios hirientes y ahora acapara todos los focos. Este miércoles, contra Alemania, quiere hablar en el campo.