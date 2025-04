Kylian Mbappé, el hombre de la máscara

Rubén Cañizares Enviado especial a Dortmund Miércoles, 19 de junio 2024, 00:55 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

El día cinco de la Eurocopa dejó una noticia tranquilizadora para Francia y para Mbappé. El capitán galo y estrella del torneo seguirá ... en tierras alemanas, aunque sus condiciones ya no sean las mismas desde que en el minuto 87 del Austria-Francia se rompiera la nariz. Un remate de cabeza que acabó con su cara impactando en el hombro de Danso, con las consecuencias ya consabidas, aunque no tan graves como se temieron en un primer momento y de las que algunos medios informaron de manera apresurada y errática. «Las noticias fueron bastante tranquilizadoras tras la visita al hospital. Se ha decidido que no haya una operación a corto plazo. En cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar una fecha», asegura Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

El combinado galo se entrenó el martes en su lugar de concentración en Paderborn, en una sesión de recuperación a puerta cerrada. Por allí no estuvo Mbappé que, de momento, guarda reposo a la espera de que le baje la inflamación y los posibles moratones que pueda tener en la zona de los párpados, y le llegue la máscara con la que tendrá que jugar todo lo que le resta de torneo a Francia, que es mucho: «Es imposible que juegue sin ella. Los médicos que le trataron en Düsseldorf entendieron le debieron hacer una reducción del tabique nasal, de esa parte blanda de la nariz que es la que más se vio afectada, y decidieron que con eso puede ser suficiente para jugar la Eurocopa», explica a este periódico el doctor Ripoll. Ese es el objetivo ahora mismo prioritario para Mbappé: hacer todo lo posible para seguir en una Eurocopa en la que Francia es la gran favorita. Médicamente tiene el visto bueno, aunque con matices: «Es una buena noticia que el impacto fuera de arriba hacia abajo, que no sufriera una conmoción cerebral y que solo tuvieran que recolocarle la nariz. Me recuerda al caso de Saúl, el jugador del Atlético, que en un parón de selecciones aprovechó para pasar por el quirófano y colocarse la nariz (que se había roto en un entrenamiento) y en pocos días estuvo a disposición de Simeone. No es el caso de Mbappé, que no va a ser operado, pero sí tiene que jugar contra Países Bajos no creo que tenga problemas», analiza el galeno. Noticia relacionada Francia gana, pero no mete miedo y podría perder a Mbappé Lo más importante en estas 48 horas posteriores al percance contra Austria es controlar y aminorar la inflamación para que el dolor y la incomodidad desaparezcan lo antes posible. El resto lo hará la máscara de protección que el propio Mbappé se tomó con humor en la madrugada del lunes al martes cuando pidió en su cuenta de X que le dieran consejos para elegir una. «Estoy seguro que en el partido del viernes estará, como mínimo, en el banquillo y si Francia tiene que arriesgar porque el resultado no es el esperado, Deschamps podrá tirar de Mbappé», cuenta Ripoll. Margen Es evidente que a Mbappé le vendría fenomenal no jugar contra Países Bajos ni Polonia y guardarse para los octavos, que jugaría Francia el lunes 1 o el martes 2 de julio, dependiendo de si acaba primera o segunda de grupo, pero nadie en la selección francesa quiso ayer aventurarse a hablar de cuándo jugará Mbappe. Lo normal es que Francia, incluso sin Kylian, pase tranquilamente a los cruces, lo que permitiría a Mbappé tener dos semanas de margen para olvidarse de su nariz y plantarse en octavos como si nada hubiera pasado, aunque eso no será del todo así. Una cosa es la Eurocopa y otra es lo que venga después. Una vez que concluya el campeonato, y dando por hecho que la máscara le protegerá de nuevos golpes en esa zona que no le harán más daño del ya sufrido, el futbolista tendrá que ser reevaluado para definir si pasa por el quirófano o no. Si es que sí, tendrá que estar entre dos y tres semanas de baja, por lo que en clave Real Madrid lo adecuado sería que lo hiciera justo en su periodo vacacional para llegar a la pretemporada ya con la nariz completamente sanada y comenzar su periplo en el club blanco como está previsto, con la Supercopa de Europa del 14 de agosto en Varsovia. El tiempo nos sacará de dudas.

