La hora del Joao más reivindicativo: «Me molesta que pongan en duda mi profesionalismo»

Portugal, una de las selecciones con más talento de la Eurocopa 2024, agonizó para ganarle a Chequia en la primera jornada del campeonato y ... se paseó ante Turquía en la segunda, ayudado por el ataque de entrenador que le dio a Montella. Un seis de seis que ya le tiene en octavos, y como primera del grupo F, por el mismo lado del cuadro que Alemania, España y Francia.

Situación idónea para Roberto Martínez, que le permitirá rotar hoy ante Georgia, en un partido intrascendente para Portugal, pero decisivo para los de Sagnol y para el desenlace del grupo. El seleccionador luso no desveló ayer cuántos cambios acometerá esta noche en Gelsenkirchen, pero uno de ellos será Joao Félix, que debutará por fin en el torneo tras dos partidos en blanco y una falsa polémica que le acusaba de haberse enfrentado al seleccionador: «No veo esas noticias, pero le llegó a mi hermano y me la reenvió. Por supuesto que es mentira. De lo contrario no estaría aquí. Es una falta más de respeto a mi nombre y también al nombre del entrenador y de la selección en general», dijo ayer en rueda de prensa.

Joao compareció junto a Roberto Martínez, que también desmintió conflicto alguno: «En el equipo no hay fricciones. Claro que todos quieren estar en el once y jugar los 90 minutos, pero también son conscientes de que están aquí. Es muy importante si queremos ganar como nación, como selección. Necesitamos que todos ayuden en el campo, fuera del campo y en los entrenamientos».

Respeto al seleccionador

Eso es precisamente lo que ha hecho Joao hasta ahora, uno de los cuatro jugadores de campo que aún no ha tenido minutos en la Eurocopa. Sí los tendrá frente a Georgia, si se cumple esa regla no escrita de que el que sale a rueda de prensa siempre juega, pero si no fuera así Joao no piensa dar la nota: «El seleccionador eligió no ponerme en estos dos partidos y solo me queda respetar la decisión. Él es quien decide. Tenemos 100% de confianza el uno en el otro. Le dije que soy uno más y que cuando me necesite, estaré aquí para ayudarlo a él, al país y al equipo».

Más allá de su, de momento, invisible papel en este torneo, Joao quiso defenderse de quienes atacan su manera de afrontar su oficio y las ganas que le pone: «A veces ponen en duda mi profesionalismo y pasión por el juego. Hay pocas cosas que me molesten más que eso. Dicen y hablan, y lo que escriben son mentiras, como esta historia de haber debatido con el entrenador y presionarlo. Desafortunadamente, hay muchas personas así y son personas que no me agradan y a las que desprecio». Hoy tendrá una oportunidad (más) de demostrar lo contrario.

Mientras, en el otro partido del grupo, entre República Checa y Turquía, a los otomanos les vale con un empate para pasar como segundos y los centroeuropeos están obligados a ganar. En ese caso, Turquía necesitaría que Georgia no le ganara a Portugal y que su derrota ante Chequia no fuera por más de dos goles. Cuentas importantes en clave España. De este grupo puede salir el tercero que se cruce con los de De la Fuente en octavos.