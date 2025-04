Güler, la ilusión de Turquía, el otro anfitrión de la Eurocopa

Según datos oficiales, de los 83 millones de habitantes de Alemania, algo más de once son de nacionalidad extranjera, y de esos once tres millones ... son turcos, los que más. Además, de estos tres millones de turcos que viven en el país teutón, casi uno, el 30%, lo hace en la zona de la cuenca minera, donde debuta este martes su selección en la Eurocopa ante Georgia.

Será en Signal Iduna Park de Dortmund, como también jugará aquí el próximo sábado ante Portugal. Dos encuentros en los que se espera la llegada de unos 100.000 turcos, la mitad de ellos sin entrada. Es lo de menos. Dentro o fuera del estadio, el aficionado turco no cambia su modo de entender el fútbol. Hincha de sangre caliente que se va a dejar la vida por la selección dirigida por el italiano Montella y con el atractivo de Arda Güler, en la que será su primera presencia internacional en un campeonato de selecciones.

El talento del Real Madrid, de profundas creencias, ha tenido un año de menos a más en el club blanco, con el que no logró debutar hasta enero, por culpa de tres lesiones que le costaron el puesto a Niko Mihic, hasta noviembre el jefe médico del equipo merengue, pero que cuando lo hizo, y a pesar de contar con pocos minutos, ha dejado sensaciones y números de estrella, que es a lo que apunta. En Alemania tiene un escaparate ideal para seguir brillando.

«Después del pitido final en Wembley, lo único que tenía en mente era la Eurocopa. Siempre es un honor para nosotros vestir la camiseta nacional. No necesito ninguna motivación extra, esto es suficiente para mí», explica el jugador horas antes de su estreno, en el que apunta a la titularidad ante la posible baja de Kahveci, el compañero con el que compite el puesto en el once.

Será un chute de moral para él y para sus compatriotas, cuyas expectativas están altas tras el tramo final de temporada, en el que sumó cinco goles en cinco partidos y actuaciones notables: «Es un jugador muy valioso y con mucho talento. Ha demostrado en el Madrid lo que es capaz de hacer», analiza el italiano Montella, que en solo nueve meses en el cargo ha elevado notablemente el nivel de la selección turca, que viene de no jugar el Mundial de Catar y de perder los tres partidos de la Eurocopa de 2021.

Éxitos ya lejanos

Tampoco hizo buen papel en la de 2016, con una victoria y dos derrotas que le mandaron a casa en la primera fase, y ni siquiera se clasificó para la de 2012. Su gran participación fue en la Eurocopa de 2008, ganada por la España de Luis Aragonés. Entonces, Güler solo tenía tres años: «No recuerdo el primer partido que vi de Turquía, pero cuando era niño siempre veíamos los momentos más destacados de ese torneo. Fue un logro increíble. Ojalá podamos repetir cosas así», cuenta Arda.

Enganchado a jugar al FIFA en la Play Station, donde suele elegir al Madrid a pesar de que su calificación individual no es muy elevada, Güler ha dado pasos de gigante esta temporada en su proceso de formación. No le resultó sencillo comenzar su carrera de blanco con un carrusel de lesiones y rehabilitaciones que no terminaban de ser las correctas. Luego, una vez ya recuperado, esperaba tener más protagonismo y no fue así, lo que generó algún enfado público al que Ancelotti le restó importancia.

Poco a poco, calmó su ansiedad y en el último mes y medio de competición se le vio por fin sonreír a la vez que sumaba goles y asistencias, además de mejorar su generosidad defensiva, uno de los conceptos en los que más le ha incidido Ancelotti. Fue ahí cuando entendió que jugar en el Madrid es un proyecto a largo plazo. Una inversión en su carrera, todavía embrionaria, que requiere paciencia y tiempo.

Lo mismo le sucede en una Turquía donde Çalhanoğlu y Özcan son sus referentes y cuyo grupo F (Portugal, República Checa y Georgia) invita a creer que tienen serias opciones de meterse en octavos y, a partir de ahí, dejarse llevar: «Todo niño sueña con jugar en la selección nacional y participar en la Eurocopa». Este martes, en un Dortmund convertida en una mini Turquía, lo comprobará de primera mano.