Florian Wirtz, una traición, un cruzado roto y el sueño de jugar en el Barça

Nacido en Pulheim, una pequeña localidad a 20 kilómetros de Colonia, Florian Wirtz (3 de mayo de 2003) buscará este sábado por la noche en ... Dortmund (21:00 horas) su primera gran alegría con la selección alemana: meterse en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Para eso tendrá que eliminar a Dinamarca, a priori rival asequible, pero el torneo de la anfitriona ha ido de más a menos y si no eleva el nivel, sufrirá más de la cuenta ante los escandinavos.

Para subir ese rendimiento será clave el partido que haga el centrocampista del Bayer Leverkusen, uno de los deseos de media Europa que, de momento, no tiene intención de salir de su club ni el propio Bayer tiene en mente deshacerse de él. De pequeño confesó en una entrevista en el diario Bild que soñaba con jugar en el Barça, pero va a ser complicado que pueda cumplir ese deseo. Con un valor de mercado de 130 millones, es un imposible en estos tiempos para el club azulgrana.

Wirtz es hijo de Hans y Karin Grob y forma parte de una familia numerosa. Hans tiene cinco de su primer matrimonio y Karin otros tres. Luego, de ambos nacieron Juliane y Florian. La hermana de Wirtz también es futbolista, juega en el Werder Bremen y es una de las mejores jugadoras de la Bundesliga femenina. No acaba ahí la relación familiar con el fútbol. Sophia, una de sus hermanastras, trabaja en Volker Struth, la afamada agencia alemana que lleva jugadores como Kroos y Gotze o al seleccionador Nagelsmann.

Valorado en 130 millones de euros, Wirtz llegó a Leverkusen en enero de 2020, con solo 16 años, en una polémica operación que enfrentó al club de la aspirina con el Colonia. Wirtz empezó a jugar al fútbol en el Grün-Weiss, un equipo modesto de Brauweiler, municipio a solo siete kilómetros de Pulheim. Con siete años, en 2010, entró en la cantera del Colonia, el mayor rival del Leverkusen, y en 2016, con 13 años, Simon Rolfes, el director deportivo del Bayer, ya le había echado el ojo. Entonces había un pacto no escrito entre ambas entidades de no quitarse jugadores de la cantera. Aquello quedó roto con el fichaje de Wirtz, que salió del Colonia libre, al acabar contrato, lo que provocó aún más enfado en Colonia, donde se le considera un traidor. «Llevará al Bayer a otro nivel», dijo entonces Rolfes. No le faltaba razón.

Talento precoz

Wirtz es el tercer debutante más joven de la historia de la Bundesliga, con 17 años y 15 días, y también el segundo más joven en anotar un gol. Solo le superan Moukoko, que se estrenó en la liga alemana con 16 años y 1 día, y Sahin, con 16 años y 335 días.

Hoy es la estrella del brillante Bayer de Xabi Alonso y objeto de deseo del Madrid, pero este presente tan ambicioso estuvo a punto de romperse el 13 de mayo de 2022. Ese día, Wirtz se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en un partido ante, precisamente, el Colonia. Acababa de cumplir 19 años y había logrado 10 goles y 14 asistencias en 31 encuentros. Ocho meses de baja, adiós al Mundial de Catar y un regreso lleno de interrogantes. Son unos cuantos los jugadores que jamás vuelven a ser lo que eran tras sufrir este tipo de lesión, pero no fue el caso de Wirtz, que incluso ahora es mejor jugador que antes de la lesión.

Regresó el 22 de enero de 2013, en un partido ante el Borussia Monchengladbach y esta temporada, en la que ha liderado al histórico del Leverkusen, ha sumado 18 goles y 20 asistencias en 49 encuentros. Ahora, es Alemania quien necesita de su magia y su talento para seguir soñando con levantar la copa el próximo 14 de julio en Berlín.