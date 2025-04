Cristiano mostró su lado provocador y antideportivo ante los checos

Ignacio Tylko Enviado especial a Alemania Miércoles, 19 de junio 2024, 18:41 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

Cristiano Ronaldo pulverizó en el agónico triunfo de Portugal ante la República Checa su enésimo récord individual, al convertirse en el primer jugador presente en seis fases finales de la Eurocopa, pero de nuevo mostró ese otro lado chulesco y provocador que le ha granjeado no pocos enemigos a lo largo de su espléndida carrera.

Los lusos remontaron ante los checos en los últimos minutos del choque disputado el martes en Leipzig y estallaron de júbilo con el gol de Francisco Conçeicao, jugador del Oporto que acababa de entrar al terreno de juego. En plena celebración, Cristiano se dirigió hacia el guardameta rival con un gesto antideportivo y que ha provocado un gran revuelo.

El delantero, de 39 años, mostró toda su rabia dirigéndose inmediatamente hacia Jindrich Stanek, abatido en el césped tras ser superado. Cristiano celebró el gol delante del guardameta con el puño cerrado y al parecer le hizo el mismo gesto y le dijo algo al centrocampista Sevcik.

Preguntado por este detalle poco edificante, el portero checo evitó polemizar nada y aseguró, con cierta ironía, que no tenía intención de recriminarle nada. «Es bueno captar su atención, pero no me sentiré halagado por ello. Él es una leyenda. Durante el partido no me obsesioné. Hay que parar como estás acostumbrado. Cristiano es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores que jamás haya habido».