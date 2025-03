Bellingham y Kane para acabar con el maleficio inglés

Dinamarca, sin Braithwaite

Semifinalista en la pasada Eurocopa, donde fue víctima de la anfitriona Inglaterra en la prórroga, Dinamarca fracasó en el Mundial de Catar, sin ganar ningún partido de la primera fase y, a priori, luchará por la segunda plaza del grupo con Serbia. La selección escandinava no contará en esta ocasión con el delantero del Espanyol Braithwaite, que pese a ganar el Pichichi de Segunda (22 goles) no ha sido convocado por Kasper Hjulmand. Sin embargo, el equipo danés mantiene su columna vertebral, con el azulgrana Christensen y Eriksen (Manchester United), tras regresar al fútbol después del colapso que sufrió en el torneo continental disputado en 2021. La mayor fortaleza de esta rocosa selección reside en el centro del campo, pero su punto débil es el ataque, aunque no tuvo problemas para ganarse la clasificación en un grupo de seis, por delante de Eslovenia y Finlandia.