Bélgica busca resurgir en un grupo asequible

Corren vientos de cambio en la selección belga. La generación dorada que llevó a los Diablos Rojos a ser grandes favoritos al título en algunas ... de las competiciones más importantes se dio de bruces en el Mundial de Catar y dio paso a una nueva era. Sobreviven jugadores importantes como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku o Axel Witsel, pero ahora deben compartir protagonismo con nuevas figuras como Jérémy Doku, Amadou Onana, Charles de Ketelaere o Leandro Trossard. Es la nueva Bélgica que viene, ese enigma que parte como claro favorito en un grupo con muchos interrogantes y en el que también está una Ucrania que apunta a revelación del torneo.

1 de diciembre de 2022, Rayán. Esa es la fecha y el lugar donde Bélgica lloró a una generación que tocaba su fin. Sobre el césped, ante Croacia (0-0), los De Bruyne, Courtois, Mertens y compañía se habían vaciado buscando una clasificación para octavos de final que nunca llegó. Ese día Roberto Martínez dijo adiós al cargo y se abrieron de par en par las puertas para una nueva era. Desde ese fatídico día la selección belga lleva reconstruyendo el equipo, pensando en la cita de este verano.

El elegido para hacer esa transición fue Domenico Tedesco. El técnico italo-alemán, de apenas 38 años, abandonó las filas del RB Leipzig y se hizo con el timón de la selección belga con el objetivo de lograr la clasificación para la Eurocopa y reconstruir al equipo para competir en la cita de Alemania. Lo ha hecho convirtiendo a los suyos en un bloque mucho más intenso y que ha cambiado, sobre todo, en la actitud sin balón. Bélgica mantiene el vértigo que le hizo alcanzar las semifinales de un Mundial, pero ahora es más sólida y eso le ha servido para llegar como líder de grupo después de cosechar 20 puntos tras una ardua carrera con Austria, que logró 19 y alcanzó la última jornada con la posibilidad de hacerse con la cima.

Bélgica no es la de antaño, no está entre las favoritas al título, pero sigue teniendo jugadores diferenciales que le hacen ser un equipo a tener en cuenta. No está Courtois, el gran ausente por desavenencias con Tedesco, pero sí que están en la convocatoria primeras espadas de la generación dorada como De Bruyne, Witsel o Lukaku. Ellos son la experiencia en un grupo en el que cada vez hay más jóvenes dispuestos a derribar la puerta de la selección. Doku es el desborde tras su gran año en el Manchester City, Trossard el oportunismo después de brillar con el Arsenal y Onana el músculo tras su irrupción en el Everton. Son las nuevas caras de una Bélgica que busca resurgir.

Artem Dovbyk y Viktor Tsygankov celebran un gol en un amistoso con Ucrania EFE/EPA/DUMITRU DORU Ucrania, el equipo de todos Los de Tedesco son favoritos, pero no podrán descuidarse. Ucrania alcanzó la Eurocopa tras imponerse en la repesca a Bosnia Herzegovina e Islandia y llega a la cita con un grupo de jugadores jóvenes, pero que ya han demostrado su valía en alguna de las ligas más importantes del continente. Sergiy Rebrov ha armado un equipo competitivo, con un 4-5-1 muy sólido y con individualidades como Lunin, Zinchenko, Konoplya, Sudakov, Tsygankov, Mudryk o Dovbyk.

Milan Skriniar, una de las armas de Eslovaquia REUTERS/Kirill Kudryavtsev/File Photo Eslovaquia espera su oportunidad Tras los favoritos están dos alternativas. Eslovaquia ya dio guerra en las dos últimas ediciones alcanzando los octavos de final y en esta ocasión llega dirigida por Francesco Calzona, que compagina su cargo en la selección con ser entrenador del Nápoles. Bajo su tutela, jugadores como Milan Skriniar, Martin Dúbravka o Stanislav Lobotka.