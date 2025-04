Saliba, de delantero entrenado por el padre de Mbappé a mejor defensa de la Eurocopa

Tras la renuncia de Varane, una vez finalizado el Mundial de Catar, la grave lesión de Lucas a solo un mes de la Eurocopa (rotura ... del ligamento cruzado) y la irregular temporada de Upamecano, Deschamps se abrazó a los 192 centímetros de Saliba, un armario empotrado que está siendo la sensación de Francia y, para muchos, el mejor defensa de lo que va de Eurocopa. Quién se lo iba a decir años atrás.

Saliba nació y creció en Bondy, como Mbappé, y fue a la misma escuela que Kylian, con quién compartía partidos de fútbol en los recreos del colegio, desde donde forjaron su actual amistad. No es el único vínculo que le une al capitán de Francia. Saliba empezó a jugar al fútbol en el AS Bondy, como Mbappé. Allí estuvo desde los 6 a los 13 años, siete años jugando como delantero y siendo entrenado durante un tiempo por el padre de Kylian: «Yo marcaba muchísimos goles y si en algún partido no conseguía marcar, al siguiente marcaba dos más», explica el propio protagonista. De lo que no presume tanto es de lo perezoso que era en esa época, algo que sus propios entrenadores le acentuaban para que no quedara a mitad de camino.

Del Bondy pasó al Montfermeil, donde estuvo dos temporadas y con 15 años, en 2016, entró en la Academia del Saint-Étienne. Debutó en el primer equipo en septiembre de 2018, con solo 17 años, y una campaña le bastó en la Ligue 1 para que el Arsenal pagara 30 millones de euros por su fichaje. Una inversión de los 'gunners' cocinada a fuego lento. Los primeros tres años de Saliba los jugó cedidos entre el Saint-Étienne, al que llevó a la final de la Copa de Francia en una temporada muy complicada por la pandemia y el fallecimiento de su madre, el Niza y el Olympique de Marsella, donde debutó en competiciones europeas jugando Europa y Conference League, y dio el salto definitivo para regresar al Arsenal gracias al papel de Sampaoli: «Con él progresé mucho y di un paso adelante».

En la temporada 2022-23, su primera en Londres, fue elegido en el once ideal de la Premier y nombrado mejor defensa del campeonato inglés, credenciales que le llevaron a debutar con la absoluta de Francia y a estar en el Mundial de Catar, aunque allí tuvo un papel residual. Nada que ver con la Eurocopa, su segundo torneo a nivel internacional y el escaparate que le faltaba para terminar de confirmar que es un defensa de primer nivel, como lo fueron sus referentes Thuram y Piqué. «William es uno de los mejores defensores de la Premier. Quiero que haga aquí lo que hace en el Arsenal», dijo Deschamps en una entrevista días antes del inicio de la Eurocopa.

Tirón de orejas

No era baladí el 'timing' de su reflexión. El seleccionador francés le dio un pequeño tirón de orejas a Saliba en la última ventana de selecciones, el pasado mes de marzo. La Eurocopa se acercaba, Deschamps consideraba que el Saliba de Francia no tenía nada que ver con el del Arsenal y llevó el debate a la opinión pública para sacar de él su mejor versión: «No está en la misma situación psicológica con su club, donde no se pregunta si jugará el fin de semana y eso ha hecho que no siempre estuviera en las mejores condiciones. Está dentro de la rotación y necesita dar un paso más»

Eso ha hecho Saliba, que esta temporada, en la que el Arsenal otra vez se ha quedado a las puertas de ganar la liga inglesa, también ha repetido en el once ideal de la Premier por segunda campaña consecutiva. Dos cursos brillantes que han elevado su cotización a los 80 millones de euros, convirtiéndose junto a Rúben Dias en el defensa con más valor de mercado del mundo, algo que está mostrando de sobra en la Eurocopa, liderando la defensa de Francia, la menos goleada del torneo.

Sus números son sobresalientes: solo 4 faltas y 1 amarilla, 29 balones recuperados (casi 6 por partido), 96,4% de acierto en el pase, 32,8 km/h de velocidad máxima y 3 disparos bloqueados. Ya sabe Morata lo que le espera el martes en Múnich. William Saliba, de delantero con el padre de Mbappé al mejor defensa de la Eurocopa.