Reacciones Ramos: «Era una situación complicada y jodida para el grupo» «Ni tomo el mando ni lo he querido nunca. Soy el capitán y si me preguntan opino», insistió sobre su influencia en el vestuario del Real Madrid y la selección RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN La Valeta Miércoles, 27 marzo 2019, 01:07

Jugar sin seleccionador no es algo habitual. Sergio Ramos ejerció de capitán, antes y después del partido, se mostró contento por haber podido lograr un triunfo para Luis Enrique, que se marchó de la concentración por un problema personal de fuerza mayor. «Es una situación complicada y jodida para el grupo a pesar de ser un problema personal del míster. Qué manera mejor de ganar tres puntos, una victoria que le dedicamos el triunfo a él y su familia. Lo positivo que sacamos de aquí son los tres puntos, las circunstancias no eran fáciles porque en ningún campo y ante ningún rival lo son», dijo antes de recordar que «ha jugado un equipo casi distinto por completo. Tienen que ir viendo jugadores. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. En la selección somos una familia y sentimos los problemas personales como nuestros. El día no ha sido fácil. Ojalá mejore la situación y esté con nosotros en junio».

Aunque fue silbado por una parte del estadio maltés en esta concentración Ramos ha recibido elogios de rivales como Joshua King y de su técnico Luis Enrique, que le llegó a calificar como «único en la historia del fútbol» en Mestalla: «Esto del fútbol es una noria, pero mi conciencia siempre estado tranquila. Valoro las opiniones de mi entrenador, de los que me conocen. Los que no claro que pueden opinar, pero no conocen la verdad».

El capitán, a por el récord de victorias con España El sevillano ha igualado el récord de triunfos con la Selección española que hasta ahora firmaba Iker Casillas en solitario, con 121

«Si alguien conoce bien la casa es Zidane, los cambios provocan situaciones positivas»

No dejó pasar la oportunidad de analizar la situación del Real Madrid, donde llegó hace unos días de nuevo Zinedine Zidane. «Si alguien conoce bien la casa es Zidane. Los cambios provocan situaciones positivas. Son cosas del fútbol. No puedes estar toda la vida ganado. Con Zizou siempre hemos vivido momentos maravillosos y es una alegría tenerlo en casa. Su vuelta ha sido una noticia muy grata para todo el vestuario. Pero no es una decisión que tome yo, aunque haya gente a la que le interese decir que las tomas Ramos. Ni tomo el mando ni lo he querido nunca. Soy el capitán y si me preguntan opino. Nada más. Los que toman las decisiones tienen nuestro apoyo», apuntó antes de bromear sobre su futuro. «Tengo contrato esta temporada y dos más. Que yo sepa. Si me han renovado o quitado años no me di cuenta»