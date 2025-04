Mbappé, el universo que todo lo eclipsa

Hay en juego nada menos que un duelo entre la favorita Francia y un 'outsider' como Países Bajos con el liderato de grupo de la ... Eurocopa en liza, pero solo se habla de Kylian Mbappé. Los comentarios de los aficionados, las pesquisas de los periodistas y las preguntas a los protagonistas en Leipzig, sede del partidazo de este viernes, son recurrentes. Todo gira en torno al astro parisino, ya sea por si es titular, quizá un riesgo excesivo, se quede en el banquillo por si Deschamps necesita reclutarle, a priori la opción más sensata, o descartado.

En la previa tanto el seleccionador como Antoine Griezmann, uno de los capitanes, se refirieron al monotema con aparente optimismo, pero sin confirmación y con sendas sonrisas socarronas. «Kylian está muy bien. Tiene la nariz un poco inflamada, veremos sus sensaciones», subrayó primero el rojiblanco. «Todo va bien encaminado. Ya ha entrenado, vamos a intentar que juegue y queremos asegurarnos», apostilló Deschamps.

«Sin riesgos no hay victorias». Esta sentencia, pronunciada por el propio Mbappé en sus redes sociales, comenzó a alimentar el debate sobre el milagro. También el hecho de que solo dos días después de romperse la nariz al chocar con el hombro del austriaco Kevin Danso en el intento de rematar de cabeza, ya apareciera por el campo de entrenamiento con un pequeño apósito para ejercitarse en solitario y golpear el balón.

Como ha revelado el doctor Pedro Ripoll, que no sufriera una conmoción invita al optimismo. También que ya se asuma su operación. Las máscaras no impiden la visión y no provocan obstrucciones. Hay precedentes del pasado Mundial de Catar, donde el delantero surcoreano Heung-min-Son y el defensa croata Josko Gvardiol actuaron a pleno rendimiento con el aparato que se emplea para proteger a los jugadores de lesiones faciales. Pero no resulta sencillo que un jugador se acostumbre al aparato, diseñado con los colores de la bandera francesa, con solo un entrenamiento, el oficial en Leipzig.

Temor en el Real Madrid

Desde que sangró a borbotones en el Düsseldorf Arena y fue reemplazado por Giroud, todo ha sido confuso y contradictorio. Primero, se filtró que había sido trasladado a un hospital para ser operado. Luego, la federación gala confirmó la rotura, pero negó la intervención quirúrgica. Deschamps aportó algo más de luz al afirmar que los médicos han hecho todo lo posible para reducirle la fractura de los huesos propios de la nariz y que de forma inmediata no pero, tarde o temprano, tendrá que ser operado.

Adrien Rabiot, centrocampista de la Juventus, reveló una pequeña conversación con el delantero en la que éste le habría dicho que estaba descartado ante Países Bajos, pero no para la cita del martes ante Polonia en Dortmund. «Es un jugador muy importante y su ausencia tendría impacto, sobre todo en los rivales, pero tenemos un equipo excepcional y confío plenamente en la calidad que hay en el banquillo», dijo Rabiot.

En el Real Madrid hay cierta inquietud y desean que Mbappé no arriesgue y se opere cuanto antes para poder estar en pretemporada y competir con garantías en la Supercopa de Europa del 14 de agosto. En el plano extradeportivo, en el club presidido por Florentino Pérez existe malestar por las informaciones procedentes de Brasil en las que especula sobre una división en el vestuario blanco entre el clan de los franceses y el de los brasileños, que perderían poder al aterrizar Mbappé, sobre todo Rodrygo. En esta línea, ha sentado fatal en el seno de la concentración de la 'Canarinha' en Orlando la aseveración de Kylian sobre que, a su juicio, es más difícil ganar una Eurocopa que una Copa América.

Todo lo que rodea la figura de Mbappé es noticia de impacto. Su alegato político en la víspera del estreno de los 'Bleus' ante Austria, ha provocado una controversia planetaria. Los jugadores no suelen entrar en estos temas, pero Kylian fue categórico al instar sobre todo a los jóvenes a votar en las próximas elecciones legislativas anticipadas y lanzar una advertencia contra el «extremismo» en un momento en el que la ultraderecha avanza.

Bestia negra de la 'Oranje'

En el plano deportivo, se ha creado un casting entre los galos para buscar un eventual sustituto a Mbappé. Si no jugase, el reemplazo tipo sería Olivier Giroud, máximo goleador histórico en Francia con 57 dianas y casi de retirada. El veterano delantero de la Juventus, de 37 años, está ligeramente tocado y eso introduce en las quinielas a Kolo Muani, delantero del PSG también de Bondy, como Mbappé. Adelantar a Griezmann y reforzar el centro del campo con Camavinga, tampoco es descartable.

Con o sin Kylian, Francia parte como favorita. Es la bestia negra de los neerlandeses, a los que ha derrotado en siete de sus últimos ocho duelos. La única excepción, el 2-0 para Países Bajos en la Liga de Naciones de 2018, con goles de Wijnaldum y Memphis Depay para el combinado de Koeman ante el de Deschamps. La 'Oranje' no ha olvidado aún el soberbio doblete de Mbappé para que Francia asaltase el Johan Cruyff Arena en la clasificación para la Eurocopa.

Alineaciones probables:

Países Bajos: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Memphis y Gakpo.

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández, Griezmann, Kanté, Rabiot Dembélé, Giroud y Thuram.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Hora: 21:00 h. Leipzig Arena.

La 1.