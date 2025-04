Mbappé explota por las elecciones francesas: «Los resultados fueron catastróficos»

Hamburgo, la ciudad que tiene una semana de verano al año, subió el telón esta tarde del Portugal-Francia, la otra gran eliminatoria de cuartos, ... junto al España-Alemania, de la Eurocopa. Lo hizo Kylian Mbappé, que cada vez que se pone delante de los periodistas no decepciona: «No podemos dejar nuestro país en las manos de estas personas. Creo que más que nunca hay que ir a votar. Es urgente. Los resultados fueron catastróficos. Esperamos que todo el mundo se movilice para votar y que vote en el lado bueno».

Mbappé, como ya hiciera al principio de la Eurocopa, volvió a cargar contra el partido Rassemblement national (RN) y su líder, Marine Le Pen, claros ganadores de la primera vuelta de las elecciones legislativas galas. El capitán de Francia sabe que este viernes hay un partido decisivo para su selección, pero insiste en pedir el voto contra la ultraderecha. Tanto en serio, como en broma. Un periodista, ubicado en una zona de la sala de prensa bastante escorada, le pidió turno de pregunta de un modo peculiar: «Aquí, Kylian, estoy a su extrema izquierda». A lo que el jugador respondió entre risas: «Menos mal que no estabas en el otro lado».

En lo deportivo, el duelo con Cristiano se llevó el foco de su comparecencia: «Es un honor enfrentarme a él. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. Solemos estar en contacto y me da buenos consejos. Poco importa lo que pase después del partido porque seguirá siendo una leyenda».

De sobra es conocido que, en su adolescencia, Mbappé tenía su habitación llena de pósters de Cristiano y no había día que no viera vídeos del portugués en YouTube. Mucho más que un referente: «Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Solo admiro la grandeza del jugador. Un jugador único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones y ha marcado a un montón de personas. Respeto hacia él, pero espero que mañana no esté contento porque queremos ir a la semifinal».

Cristiano es el pasado del Madrid y Mbappé ahora ya es el presente y el futuro. El niño sigue las huellas de su ídolo, pero también quiere marcar su territorio: «Su historia fue única. Yo ahora he tenido la oportunidad de comenzar mi sueño de jugar en el Madrid y espero escribir mi propia historia allí».

La máscara

Como la quiere escribir en Hamburgo ante una Portugal con más nombre que juego, pero a la que Mbappé venera y respeta: «Cuando juegas ante Portugal, es difícil elegir un jugador. Lo fácil sería decir Cristiano, pero eso sería obviar al resto. Mañana jugamos ante un equipo que tiene a Bruno Fernandes, Leao, Bernardo Silva… No habrá que centrarse en un jugador, porque sería ignorar a los otros. Si te fijas en uno, lo pagas».

Por ejemplo, olvidarse de Pepe, al que Mbappé admira: «Fue una leyenda del Madrid, del Oporto y de Portugal. Ser titular con 41 años no es tontería. Es único en defensa. Respeto hacia todo lo que ha conseguido. Mañana, en el campo, no le respetaré tanto, pero la longevidad y seguir tanto tiempos en el top no lo hace cualquiera».

Mbappé volverá a jugar con la máscara, algo que le incomoda bastante, pero no quiere excusas. Con máscara también se ve el líder de una selección que sueña con el título en Berlín: «La usaré hasta el final de la competición. Solo puedo darle las gracias, porque sin ella no jugaría. No soy el jugador que busca excusas. Mañana hay que estar al 100 % y ser veloz. Tendré una mejor preparación la próxima temporada, seguro. Ahora, hay unos cuartos y estoy preparado para guiar a mi equipo a la semifinal. Podemos ser campeones de la Eurocopa y tengo ganas de lograrlo».