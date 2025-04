La máscara que esconde a Mbappé

Cuando Michael Oliver señaló el final del Portugal-Francia, Deschamps esperó pacientemente la llegada de Mbappé a la zona del área técnica. Antes de hacer ... corrillo con titulares y suplentes, el seleccionador francés le preguntó a Kylian si tenía fuerzas para seguir jugando treinta minutos más. Estaba al límite y el contexto del partido exigía jugadores al cien por cien. «Hablamos y le dije que quería seguir intentándolo. Fue en el descanso de la prórroga cuando ya no me sentía bien. Estaba muy cansado y ahí es cuando le pedí el cambio», confesó el propio Mbappé, evitando cualquier conato de incendio mediático por una sustitución que nadie entendió.

«No es sencillo para Mbappé con todo lo que le ha pasado esta temporada. Muscularmente está sufriendo y él siempre ha sido muy sincero conmigo y con sus compañeros. Por eso pidió el cambio», explicó Deschamps, preocupado por el estado físico del galo, seguramente en el peor de todos sus torneos con Francia: «Espero poder ayudar al equipo en la semifinal. Depende de mí ponerme a tono contra España».

Mbappé ha llegado a esta Eurocopa de Alemania tras una agitada temporada en el PSG, especialmente en los últimos cuatro meses, que le ha pasado factura en su preparación. La fractura de nariz que sufrió el 17 de junio ante Austria, en el estreno de Francia en el torneo, tampoco le ha ayudado a mejorar su estado físico y elevar su rendimiento. «Hace veinte días que se rompió la nariz, así que los huesos de esa zona estarán al 90% solidificados. No debería jugar ya con la máscara. Es imposible que pueda rendir bien con ella puesta», explica a este periódico el galeno Pablo Casas, especialista en rinoplastia y doctor 'cum laude' en Medicina y Cirugía.

Casas ha operado a varios futbolistas profesionales de la misma fractura que sufrió Mbappé, y no entiende el exceso de celo del cuerpo médico de Francia. «Los jugadores que han pasado por mi quirófano estaban entrenando sin máscara a los 15 días. El riesgo ya no existe. Solo se trata de una cuestión estética si es que él quiere retocarse algo, pero internamente sus huesos están como estaban antes del golpe», detalla.

Va a ser difícil que Mbappé se deshaga de la máscara y juegue contra España sin ella. El propio jugador ha confesado el «horror» que supone jugar con esa protección, de la que se ha llegado a probar hasta cuatro modelos, pero a la vez ha confesado que no tiene otro remedio. «La máscara es un elemento extraño en su cara y como tal ejerce un acto reflejo en su cerebro que, de partida, ya le condiciona bastante. Y le atemoriza. Además, con ella el sudor de la cara no filtra bien, por eso está constantemente quitándosela, no puede inspirar y expirar con normalidad y la calidad de la visión se reduce considerablemente. Así que no entiendo que no la haya mandado a paseo. Esa máscara ya no le protege de nada y, además, le impide practicar su profesión con normalidad. ¿Cómo va a competir así en una semifinal de Eurocopa?», opina el doctor Casas.

El riesgo del impacto

Esa parte de miedo a la que hace referencia el especialista la vivió Mbappé ante Portugal. Poco después del inicio de la segunda mitad, Kylian tuvo que taponar en el área un remate de cabeza de Bernardo, con tan mala suerte de que el balón golpeó en su cachete izquierdo. No lo hizo en la nariz, pero lógicamente el impacto sí que tuvo su influencia en la máscara. Un percance por el que Mbappé tuvo que ser atendido por los médicos franceses.

«No tiene mayor importancia. Esto es como cuando tienes una herida o un moratón y te das un golpe en esa misma zona lastimada o cerca de ella. Cuando Kylian impacta la pelota con su cabeza o recibe un balonazo, la máscara se le va a mover y su nariz lo va a notar, pero sin más. Para mí es otra razón más para que se quite la máscara. Su caso me recuerda a la del deportista que sale a jugar con un vendaje en una zona dolorida y al cabo de un rato, harto de ese vendaje que le impide competir con normalidad, se lo quita y fuera. Eso debería hacer él», sentencia el galeno.