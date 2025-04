Koundé, el azote de Le Pen en mitad del resultadismo francés: «Me decepciona Francia. Van a recortar libertades y diversidad»

Rubén Cañizares Enviado especial a Dortmund Martes, 2 de julio 2024, 11:32 Comenta Compartir

Francia está en cuartos de final de la Eurocopa con el juego más aburrido de la era Deschamps, y eso que era complicado superar lo mal que juega esta selección (aunque gane títulos) con Didier en el banquillo. Eliminó a Bélgica con un gol en propia puerta, el segundo a su favor en este torneo, en el que en cuatro partidos solo ha marcado uno, de penalti, además de sumar otro en propia puerta en la primera jornada de la fase de grupos ante Austria. Unos números paupérrimos a los que hay que añadir dos MVPs para Kanté y otro para Koundé, pivote defensivo y lateral derecho, respectivamente.

El azulgrana aprovechó el premio ante Bélgica para volver a la carga contra Le Pen: «Me decepcionó ver qué dirección toma Francia, con un gran apoyo a un partido que rompe los valores del respeto y la convivencia. Solo insté a la gente a votar, a todos los que no habían votado. Creo que hay que combatir a Rassemblement National (el partido de Le Pen) porque va a recortar libertades y diversidad», reflexionó el internacional, que el domingo ya había dejado un duro mensaje contra Marine: «Nunca ha llevado a un país hacia más libertades, justicia y convivencia. Ni creo que lo haga nunca. Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos. RN no es una solución. No es una lección, es solo mi opinión», dijo.

Koundé se ha sumado a la corriente mayoritaria de la selección francesa de pedir a su país que pare en seco el avance de la ultraderecha. Así lo hicieron antes Dembélé, Thuram y Mbappé. Solo Rabiot, uno de los pocos jugadores de raza blanca que hay en la selección, ha manifestado un pensamiento contrario al de sus compañeros pidiendo que los ciudadanos franceses se sientan libres para votar. Algo parecido insinuó Deschamps, siguiendo la línea trazada por la Federación de su país, en la que evitaba posicionamiento político alguno.

En lo que sí ha sido contundente Didier es en la defensa de su trabajo en Alemania y en valorar la clasificación de su equipo para cuartos, aunque a la gente no le guste cómo juega ni qué jugadores suelen ejercer de titulares: «Me habéis criticado dos años por ponerle y ha sido MVP del partido contra Bélgica», se defendió Didier sobre su apuesta por Koundé, tan criticado en Barcelona como en la selección gala: «Todos los defensas están con plena confianza. Ante Bélgica, Koundé fue más ofensivo que Theo. Son jugadores de gran nivel. Es mérito de ellos. ¿Habéis visto dónde juegan? En el Milan, Barcelona, Bayern, Arsenal...», añadió Deschamps.

A Deschamps le importa mucho lo que pase en campo propio. Ahí cimenta Francia su éxito, pero también su aburrimiento. Un equipo tostón en el que, encima, su futbolista diferencial tiene que jugar limitado por la máscara que protege su nariz rota. Pero da igual, porque en Francia se ha instalado más que nunca el resultadismo. No importa el cómo, sino el qué. A la subcampeona del mundo solo le interesa ganar: «Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. No nos esperaban y estamos aquí, otra vez en unos cuartos, y hay que valorarlo. Con lo que vimos ante Bélgica, es suficiente», dice Deschamps, poniendo el listón a la altura de un trastero.

También lo hacen algunos de sus jugadores: «Da igual el modo de ganar. Si tiramos una vez, trece o quince veces. Aquí lo único importante es ganar», dice Tchouaméni. «No nos molestéis con lo de resultado corto porque lo que importa es que estamos en cuartos de final», contestaba Griezmann tras el triunfo ante Bélgica.

A Francia le espera el viernes la Portugal de Cristiano. Otra selección decepcionante, pese a estar en cuartos. Es un caso idéntico al de los 'bleus'. Un equipazo al que su seleccionador no consigue sacarle jugo. Y, en el horizonte, si tanto Francia como España pasasen a semifinales, un duelo de países vecinos. Y de compañeros y amigos. Tchouaméni, Camavinga y Mbappé contra Carvajal, Joselu y Nacho. Madridistas que llegan, otros que se van, y otros que siguen, pero madridistas al fin y al cabo. Es una posibilidad, pero para evitar gafarla, Tchouaméni no se mojó en la zona mixta del Düsseldorf Arena. Tampoco Camavinga, al que podría verse, por fin, como titular ante Portugal por la sanción de Rabiot. Así camina Francia ahora mismo, entre el odio a Le Pen y el amor al resultadismo.