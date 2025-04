Un 'influencer' alemán se cuela en la ceremonia inaugural de la Eurocopa vestido de mascota

Un conocido 'influencer' alemán está arrasando en las redes sociales con un vídeo en el que muestra cómo, disfrazado de la mascota de la Eurocopa, ... se cuela en el estadio de Múnich con motivo del encuentro inaugural de la Eurocopa 2024 entre Alemania y Escocia y se pasea a sus anchas por el terreno de juego, en una acción que ridiculiza las medidas de seguridad del torneo. Toda

una vergüenza para la UEFA y los organizadores del campeonato europeo de naciones y un éxito de clics para Marvin Wildhage, el joven de 27 años autor de la proeza. El vídeo de su acción colgado en Youtube poco antes de la medianoche del domingo al lunes sumaba ya a las 18 horas de su publicación más de 750.000 visualizaciones.

Wildhage es conocido en la redes sociales por sus bromas e inocentadas que en muchos casos sirven para ridiculizar a la gente de su gremio, los llamados 'influencer'. Conseguir colarse en el estadio muniqués y bailar incluso en la fiesta inaugural de la Eurocopa disfrazado de la mascota del torneo 'Albärt' le ha costado seis meses de preparativos, según explica en el vídeo, un corto de casi 20 minutos de duración. Lo que puede parecer una broma es, sin embargo, un desastre para los organizadores del campeonato, que llevan semanas hablando de controles de alta seguridad en los estadios para evitar posibles atentados y han emitido entradas nominales que solo se han podido adquirir a cambio de los datos personales, número de DNI inclusive.

El protagonista de la acción confiesa que hace seis meses encargó ya en China un disfraz de cuerpo entero de 'Albärt' por 400 euros que resultó ser una copia de bajo coste impresentable por su escasa calidad y pobre apariencia. Por 3.200 euros acabó adquiriendo un disfraz a medida prácticamente igual al oficial de la organización, que fue el que finalmente le permitió colarse. Con la ayuda de un cómplice que había logrado infiltrarse además en el cuerpo de voluntarios del torneo, pudo hacerse además con una acreditación oficial con datos falsos. Disfrazado y documentado superó los controles de acceso al campo como pasajero de una furgoneta adornada con los logotipos del campeonato y el aspecto de un vehículo oficial más de la organización.

Una vez en el campo, Marvin Wildhage no solo bailó sobre el terreno de juego al ritmo de la música de la ceremonia inaugural, sino que asumió su papel de mascota y posó para varias fotografías con invitados de la selección alemana como el exjugador nacional Mario Gómez. El usurpador no fue desenmascarado hasta que una funcionaria de la UEFA ordenó a la mascota retirarse a los vestuarios y regresar a su cabina. Wildhage se sumergió en las catacumbas del estadio completamente desorientado al desconocer dónde estaba su cabina oficial. Cuando personal de seguridad le ordenó en medio del despiste que mostrara su rostro se descubrió el pastel. Wildhage acabó en la celda para la retención de detenidos del estadio muniqués que no pudo abandonar ya hasta la madrugada del domingo.

La policía muniquesa confirmó este lunes que durante el partido inaugural de la Eurocopa hubo un detenido de 27 años de edad por acceder con documentación falsa y un disfraz al estadio, donde fue retenido en su celda para detenciones provisionales. El sospechoso fue denunciado por allanamiento de morada y falsificación de documentos, entre otros cargos, mientras la UEFA ha dictado una prohibición nominal de entrada para esa persona a todos los estadios de la Eurocopa. También la UEFA ha confirmado entre tanto el incidente y subrayado que la prohibición se extiende a los dos cómplices que tuvo Wildhage para llevar a cabo su acción. Al afectado no parece importarle mucho. Su acción tuvo éxito y su vídeo no hace sino sumar visualizaciones.