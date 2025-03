Los mejores talentos en el escaparate de la Eurocopa

Los grandes torneos de selecciones son siempre el mejor escaparate para los jóvenes talentos. Después de haber firmado una gran temporada en sus clubes, las ... Eurocopas y los Mundiales sirven de trampolín para estos jugadores, una oportunidad para consagrarse definitivamente como estrellas en el más alto nivel. Son muchos los futbolistas que opositan a convertirse en la revelación de esta Eurocopa de Alemania.

A continuación hablamos de algunos de ellos, jóvenes perlas que a pesar de su corta experiencia ya son importantes en algunos de los mejores combinados del campeonato.

(Athletic, 21 años) 2002 Nico Williams

Tras dos temporadas insinuando su futuro nivel, Nico Williams ha confirmado este curso su estatus de crack. Ha dejado de ser una promesa para convertirse en una auténtica certeza, un futbolista determinante y mucho más constante, que la pide, se atreve, y lidera a su equipo en los momentos importantes, como demostró en la final de Copa. 8 goles y 16 asistencias ha sumado el menor de los Williams, unas cifras que posiblemente le abran las puertas de la titularidad en la selección.

(Barcelona, 16 años) 2007 Lamine Yamal

En la otra banda de España podremos ver a Lamine Yamal, el más joven de esta lista y quizás por ello el que más asombro ha causado. Un futbolista que ha pasado de jugar en cadetes a hacerlo en la élite con una facilidad asombrosa, como si el salto de nivel no fuera tal. Abierto en la banda, a pie cambiado, Lamine es un futbolista con una increíble capacidad para el regate e inteligencia en la asociación. A pesar de la diferencia física, porque se trata de un niño, al fin y al cabo, el talento de Lamine ha logrado superar esa barrera y se ha convertido en un jugador fundamental en el Barcelona. Su techo apunta a lo más alto.

(Alemania, 21 años) 2003 Florian Wirtz

Nombrado mejor jugador de la Bundesliga, Florian Wirtz ha explotado definitivamente esta temporada a las órdenes de Xabi Alonso. Una grave lesión interrumpió su fulgurante aparición en Alemania y le hizo perderse el Mundial de Catar, pero esta campaña ha mostrado estar plenamente recuperado. Jugando en la media punta, Wirtz es un futbolista exquisito en lo técnico, con una gran capacidad para el giro y la asociación. Nagelsmann confía enormemente en su joven futbolista, y su presencia en el once titular de Alemania parece clara.

(Inglaterra, 19 años) 2005 Kobbie Mainoo

Cuando peor estaba el Manchester United, con su centro del campo mermado por las lesiones, Ten-Hag decidió darle las llaves del equipo a un joven futbolista de 19 años y la apuesta le salió redonda. Kobbie Mainoo tiene cara de niño, pero juega como si llevara diez años haciéndolo. Con calma y calidad, Mainoo se mueve, distribuye, ordena e incluso ha mostrado olfato para el gol. Su impacto ha sido tan grande que Southgate lo hizo debutar en la última convocatoria, y transmitió la misma templanza que cada partido en Old Trafford. A pesar de la enorme competencia, Mainoo puede ser una de las sorpresas del seleccionador inglés en el once de los Three Lions.

(Turquía, 19 años) 2005 Kenan Yildiz-Arda Güler

Turquía llega con ilusión a esta Eurocopa por dos razones. La primera, el buen trabajo de su seleccionador, Vinzenzo Montella, que ha creado un equipo reconocible y competitivo. La segunda es la aparición de dos de los grandes talentos de la historia del fútbol turco, Kenan Yildiz y Arda Güler, ambos de 2005. Güler fichó este verano por el Real Madrid y a pesar de vivir un año complicado por las lesiones, aprovechó el final de temporada para mostrar que se trata de un talento especial. 6 tiros a puerta y 6 goles es su balance en la Liga.

Yildiz, por otro lado, debutó esta campaña con la Juventus procedente del filial. Llegó a hacerse con la titularidad con algunas actuaciones de mérito, goles incluidos, y aunque perdió protagonismo al final del curso, ha seguido mostrando su talento como revulsivo.

(Países Bajos, 21 años) 2003 Xavi Simons

Xavi Simons se hizo tan popular siendo un niño, cuando jugaba en la cantera del Barcelona, que surgieron dudas sobre su verdadero nivel. Fichó por el PSG en 2019, pero no fue hasta la pasada campaña, con su cesión al PSV cuando mostró que a diferencia de otros talentos adolescentes, que quedan malogrados en el paso a la juventud, Simons tiene algo verdaderamente especial. Esta campaña dio otro salto en su carrera al desembarcar en el Leipzig y el neerlandés ha mantenido un gran nivel. Se trata de un futbolista muy dinámico, que puede actuar por todo el frente de ataque. Ante la falta de perfiles similares, Simons debe ser clave en los planes de Koeman.