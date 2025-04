El consejo de Nagelsmann a Olmo que tumbó al seleccionador alemán

Las incursiones en ataque de Dani Olmo (Tarrasa, Barcelona, 26 años) se producían una y otra vez en el Leipzig, pero con poco rendimiento. El ... asunto se había convertido en enero de 2021 en un problema para Julian Nagelsmann, el entrenador del equipo de la Bundesliga que había recomendado su fichaje desde el Dinamo de Zagreb croata en el mercado de invierno del año anterior.

Olmo brillaba, pero no sentenciaba. Cinco goles en su campaña de estreno y apenas uno en casi cinco meses antes de llegar con el Leipzig a Stuttgart el 2 de enero de 2021. Ese día marcó el gol del triunfo para los suyos y Nagelsmann habló con franqueza ante los periodistas: «Ahora es titular y está jugando mucho. Puede mejorar de cara a gol. Este ha sido solo su segundo tanto».

El entrenador le lanzó un consejo. «Su siguiente paso debe ser mostrar simplicidad. A veces retiene demasiado la pelota y fuerza las situaciones para marcar. Necesita claridad y simplicidad», demandó.

Olmo le hizo caso. Se convirtió en un pez gordo en su equipo en el tramo final de la campaña, que finalmente concluyó con siete dianas.

Nagelsmann y Olmo separaron sus caminos en 2021 cuando el entrenador fichó por el Bayern de Múnich. Se volvieron a cruzar en el España-Alemania de Stuttgart y el catalán demostró haber sacado un gran provecho de las lecciones de su extécnico. Al punto de que se trata de la principal causa que explica la eliminación de los anfitriones.

Olmo fue clave en los dos goles que echaron a Nagelsmann de la Eurocopa que su país organiza. Marcó el primero y asistió en el segundo. Y los dos cumpliendo la ortodoxia de simplicidad que le reclamaba.

El 1-0 de La Roja llegó tras una jugada por la banda de Lamine Yamal. Olmo irrumpió al borde del área, el barcelonista lo detectó y su compañero sorprendió con un golpeo de primeras inalcanzable para Neuer.

Cuando el partido se dirigía a los penaltis, Olmo recibió en la banda izquierda un pase de Cucurella. La acomodó con un par de toques y levantó la cabeza. «Vi a Joselu en el área y a Merino que llegaba desde la segunda línea», relató. Colocó un pase muy preciso sobre su compañero, quien remató de cabeza para comprar el billete de España a la semifinal contra Francia.

Olmo se adjudicó con todo merecimiento el MVP del partido. Entró desde el banquillo a ser la estrella de la histórica noche.

Momento cumbre

Es el momento cumbre de la carrera de un jugador que se arriesgó a dejar la cantera del Barcelona con 16 años para irse a una escuadra en la periferia del fútbol continental, el Dinamo de Zagreb. Allí incluso pudo haber elegido jugar con Croacia, opción que la federación balcánica le planteó. «Hubo interés. Me pilló en un momento en el que no jugaba con España y allí estaba en el primer equipo y me habían nombrado mejor jugador de la liga croata, pero dije 'no', que era español y que mi sueño era jugar con España», recordó.

Nagelsmann lo reclutó en enero de 2020 para su Leipzig y convirtió al joven de 22 años en jugador con nivel en una de las cinco grandes ligas europeas.

Hasta el 15 de julio tiene una cláusula de 60 millones. El Barcelona lo quiere y él desea fichar por el club en el que se formó. «Volver al Barça es una opción», se dejó querer al Sport en la concentración en Alemania. El problema de los catalanes es que tienen que hacer números, algo que no sucede con Tottenham, Manchester City y Chelsea, que también lo tienen en su agenda.

A la espera de que su futuro se resuelva tiene garantizada la titularidad con España por la lesión de Pedri. Es una alternativa de plenas garantías. Ha brillado en Alemania y siempre cumple con La Roja, donde no hay que darle consejos para que tenga relación con la portería rival. Lleva diez tantos y siete asistencias en 36 partidos, a una espectacular media de casi una jugada de gol cada dos partidos.

El jugador más alemán de La Roja sueña con volver con el título. De momento, se lo ha birlado a su antiguo mentor, Nagelsmann. «Lo triste es que probablemente no volveremos a vivir una Eurocopa en casa», lamentó el seleccionador alemán después de que Olmo siguiera a pies juntillas sus consejos para echarle del torneo. Le pidió más participación y claridad ante el gol. Y es lo que hizo frente a Alemania.